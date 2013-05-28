El foro parece funcionar, pero hay comentarios - página 7

No hay ninguna rama para probar el terminal. ¿O hay una nueva rama para cada observación?

DDFedor :

"Recordar usuario" no funciona...

Gracias por el mensaje. Ya está arreglado.

 

Me gustaría ver en la página principal de mql5.ru una lista de temas como en https://www.mql5.com/ru/forum.

En general, es muy incómodo (poco ergonómico e inconexo), hay que hacer 2-3 clicks antes de llegar al tema deseado... En general, no se ha pensado en este punto.

a veces el foro da esto. - Un enlace a una página vacía. Opera 10.10

sergeev :

a veces el foro da esto. - Un enlace a una página vacía. Opera 10.10

Ya lo estoy arreglando.

 

por así decirlo glitchy al guardar un perfil:(

Quería escribir patrióticamente que soy de Rusia...

 
¿Es posible añadir un indicador de "presencia del usuario" en el foro? Es decir, si el usuario está actualmente conectado... algo así como en ICQ.
alsu :

por así decirlo glitchy al guardar un perfil:(

Quería escribir patrióticamente que soy de Rusia...

¿Utilizas Chrome? Lamentablemente, tiene problemas conocidos con las expresiones regulares (con letras no latinas), que aún no se han solucionado. Intentaremos encontrar una solución en nuestro turno.

ruslanchik :
¿Sería posible añadir un indicador de "presencia del usuario" en el foro? Es decir, si el usuario está actualmente conectado... algo así como en ICQ.

Esta funcionalidad estaba en los planes. No creo que tengamos que esperar mucho tiempo

 
murad :

Esta funcionalidad estaba en los planes. No creo que tengamos que esperar mucho.



Eso sí, no olvides añadir la opción de "permanecer de incógnito" en tu perfil.

Yo, por mi parte, no quiero que me vean...

