¿Por qué no continuamos los hilos aquí?
La prueba beta de MetaTrader 5 ha comenzado
Lista de cambios en las compilaciones del terminal de cliente de MetaTrader 5
https://www.mql5.com/ru/docs
Es evidente que se necesitan dos enlaces más en el navegador de la izquierda:
- subir como *.chm
- cargar como *.pdf (si es necesario)
De acuerdo.
Debe entenderse en el sentido de que habrá servicios como el acceso desde la terminal por μl,
como la lectura de los tipos de interés actuales y otra información relacionada con el mercado?
¿O se trata de servicios como una biblioteca de códigos?
Por cierto, hay una propuesta para acumular "código establecido" desarrollado por los usuarios,
y accesible mediante el terminal para su actualización, una especie de repositorio...
Todavía no vamos a desvelar toda la lista de servicios, lo mostraremos todo cuando lancemos nuevas versiones.
De hecho, las nuevas versiones de MQL5.community estarán disponibles cada 1-3 días.
Resulta que no se puede hacer clic en Discusión General para actualizar la página. Tienes que pulsar f5 - molesto.
Un recordatorio sobre el "bumping" con imágenes...
Que muestran dónde y qué no se puede ver...
Mira la página de inicio, no hay mensajes nuevos.
Abre el hilo y hay...
Siguen existiendo problemas con la caché y los estados de lectura, lo que provoca estos efectos. Lo arreglaremos en los próximos días.
¡bien!
No hay prisa, mientras no se olvide...
Renat, me gustaría tocar otro tema: las preguntas frecuentes. Es simplemente algo necesario. Después de haber tratado un tema o una pregunta, es mucho más fácil responder a una persona con un enlace que volver a escribir el tema. ¿Qué te parece?
Renat, me gustaría tocar otro tema: las preguntas frecuentes. Es simplemente algo necesario. Después de haber tratado un tema o una pregunta, es mucho más fácil responder a una persona con un enlace que volver a describir el tema. ¿Qué te parece?
Ya he explicado antes nuestra política de preguntas frecuentes:
El FAQ es algo completamente inviable y no escalable. Se podría argumentar que nadie iría a leer una FAQ de buenas a primeras.
Una FAQ de tamaño decente se convierte en un monstruo que requiere estructura y búsqueda. Como siempre, "si matas al dragón, te conviertes en el dragón".
Tenemos nuestra propia comprensión práctica y probada de cómo afrontar el reto de proporcionar información y formación a gran escala y de forma gratuita.
Ten en cuenta que en la página principal del foro los temas se ordenan por la fecha de última modificación (fecha del último comentario), y en la categoría del foro ("Discusión General" en este caso), se ordenan por prioridad y sólo entonces por fecha de modificación. El estado de lectura de un usuario en particular no afecta al orden de clasificación de los temas: los temas no leídos no tienen prioridad.
Las capturas de pantalla publicadas anteriormente se ajustan a estas normas. El único punto es el tema "Formato para almacenar datos históricos" - parece haber sido creado justo cuando se tomó la primera captura de pantalla, pero la segunda aún no ha sido tomada