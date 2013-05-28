El foro parece funcionar, pero hay comentarios - página 5

¿Por qué no continuamos los hilos aquí?

La prueba beta de MetaTrader 5 ha comenzado

Lista de cambios en las compilaciones del terminal de cliente de MetaTrader 5

kombat 2009.11.19 22:44 2009.11.19 22:44

https://www.mql5.com/ru/docs


Es evidente que se necesitan dos enlaces más en el navegador de la izquierda:

- subir como *.chm

- cargar como *.pdf (si es necesario)


De acuerdo.
kombat :

Debe entenderse en el sentido de que habrá servicios como el acceso desde la terminal por μl,

como la lectura de los tipos de interés actuales y otra información relacionada con el mercado?


¿O se trata de servicios como una biblioteca de códigos?

Por cierto, hay una propuesta para acumular "código establecido" desarrollado por los usuarios,

y accesible mediante el terminal para su actualización, una especie de repositorio...

Todavía no vamos a desvelar toda la lista de servicios, lo mostraremos todo cuando lancemos nuevas versiones.


De hecho, las nuevas versiones de MQL5.community estarán disponibles cada 1-3 días.

 


Resulta que no se puede hacer clic en Discusión General para actualizar la página. Tienes que pulsar f5 - molesto.

 

Un recordatorio sobre el "bumping" con imágenes...

Que muestran dónde y qué no se puede ver...


Mira la página de inicio, no hay mensajes nuevos.

Abre el hilo y hay...


 
También tengo esta secreción aceitosa, es un poco desordenada.
 
Siguen existiendo problemas con la caché y los estados de lectura, lo que provoca estos efectos. Esto se arreglará en los próximos días.
 
Renat :
Siguen existiendo problemas con la caché y los estados de lectura, lo que provoca estos efectos. Lo arreglaremos en los próximos días.


¡bien!

No hay prisa, mientras no se olvide...

 

Renat, me gustaría tocar otro tema: las preguntas frecuentes. Es simplemente algo necesario. Después de haber tratado un tema o una pregunta, es mucho más fácil responder a una persona con un enlace que volver a escribir el tema. ¿Qué te parece?

 
DDFedor :

Renat, me gustaría tocar otro tema: las preguntas frecuentes. Es simplemente algo necesario. Después de haber tratado un tema o una pregunta, es mucho más fácil responder a una persona con un enlace que volver a describir el tema. ¿Qué te parece?

Ya he explicado antes nuestra política de preguntas frecuentes:

El FAQ es algo completamente inviable y no escalable. Se podría argumentar que nadie iría a leer una FAQ de buenas a primeras.


Una FAQ de tamaño decente se convierte en un monstruo que requiere estructura y búsqueda. Como siempre, "si matas al dragón, te conviertes en el dragón".

Tenemos nuestra propia comprensión práctica y probada de cómo afrontar el reto de proporcionar información y formación a gran escala y de forma gratuita.

kombat :

Un recordatorio sobre el "bumping" con imágenes...

Que muestran dónde y qué no se puede ver...


Mira la página de inicio, no hay mensajes nuevos.

Abre el hilo y hay...


Ten en cuenta que en la página principal del foro los temas se ordenan por la fecha de última modificación (fecha del último comentario), y en la categoría del foro ("Discusión General" en este caso), se ordenan por prioridad y sólo entonces por fecha de modificación. El estado de lectura de un usuario en particular no afecta al orden de clasificación de los temas: los temas no leídos no tienen prioridad.


Las capturas de pantalla publicadas anteriormente se ajustan a estas normas. El único punto es el tema "Formato para almacenar datos históricos" - parece haber sido creado justo cuando se tomó la primera captura de pantalla, pero la segunda aún no ha sido tomada

