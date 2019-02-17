¿Tiene sentido cambiar de MT4 a MT5? ¿Por qué cambiaste a MT5? - página 10
Nadezhda, llevo mucho tiempo escribiendo proyectos multiplataforma que se compilan en MT4 o MT5 con un clic del ratón. Si eres de San Petersburgo, te enseñaré con una copa de crème brûlée ))
Será mejor que empiece a aceptar mensajes privados:)
Que mql4 y mql5 son idiomas diferentes lo dijiste tú mismo hace apenas dos meses y medio:
Así es:
No más complejo, pero sí más. Esto significa que puede lograr mucho más en MQL5 basado en más funciones estándar.
Sobre todo si se tienen en cuenta las bibliotecas estándar, en las que ya hay cientos de potentes funciones disponibles y descritas en la documentación.
Qué ironía con lo de"las bibliotecas son un perjuicio, eliminen la biblioteca estándar, ¡vayan a escribir a mano!".
También como una broma - en nuestro MetaQuotes-Demo en 10 meses:
MOEX sólo informó de 2 millones de cuentas de clientes. Y eso sin un historial de gráficos de streaming y sin un historial de operaciones, sólo con el servicio de operaciones.
Nuestro único clúster de MetaTrader 5 en un entorno de hardware bastante débil sirve muchas veces esa cantidad de datos. En la versión actual, MetaTrader 5 se ha convertido en un sistema central de intercambio a través de la implementación de un motor de agregación y coincidencia.
De ahí el consejo a los brokers: podrían haber consolidado un montón de servidores de MT4 en uno de MT5 hace mucho tiempo y haberse ahorrado un montón de dinero si dejaran de escuchar a sus técnicos y a los foros.
Este jueves, 07.02.2019, mi scalper no pudo descargar ningún dato de ticks reales del servidor MQ Demo, ni los habituales ticks emulados, ni siquiera el OHLC del 15 de enero de 2015, cuando el franco suizo se disparó. Tenía tantas ganas de probar un algoritmo en ese día extremo.
Tuve que descargar los ticks del historial de Ducas y probarlos en un emulador en Matlab, y luego en MT4 a través de un .fxt generado. Sería genial si pudiera hacer esto directamente en el probador de MT5, sin fallos y sobre todo sin mirar atrás en los fines de semana. Los fines de semana suelen ser el momento de pensar y experimentar, y los servidores de demostración de MQ suelen estar caídos.
Aquí hay algunas imágenes de ese salto en Matlab, para que no se pierdan los conocimientos...
Lo mismo, diferente escala.
Renat, ¿por qué exageras lo que he dicho sobre las bibliotecas?
Lo único que decía era que, al enseñar a los principiantes, deberíamos abandonar la presentación simplista del lenguaje. En mi opinión, la sustitución de las construcciones directas por los métodos de las clases comerciales, cuando se explican a los principiantes, va en detrimento de la comprensión de la lengua.
Mi tesis sobre las bibliotecas se refería sólo a las "clases de comercio" y sólo en el proceso de explicación a los principiantes en un foro y en los artículos de formación.
¿Dónde están los detalles técnicos y las pruebas?
Sus registros no se borran.
No, has sido absolutamente preciso y polifacético al plantear el mismo punto.
No había ninguna duda.
Fuiste tú quien tergiversó todo el asunto, pretendiendo que las bibliotecas no tienen agallas ni especificaciones:
A juzgar por los mensajes del foro, muchos tomaron el código de Kim como ejemplo. ¿Cómo se presentó el código de Kim? Todo su código fue dado. Es decir, se puede mirar a través de la especificación y mirar en sus entrañas. ¿Cómo son los ejemplos que se dan hoy en día? En el estilo "aquí hay un método" y sólo se da su especificación.
Y las bibliotecas no sólo tienen un código fuente completo con comentarios, sino también documentación detallada en 10 idiomas.
Y para terminar el artículo: Cómo utilizar las clases comerciales de la biblioteca estándar para escribir asesores expertos.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
¿Qué hay que hacer para que todo el mundo se pase de una vez a MT5? (Colección de opiniones)
Andrey F. Zelinsky, 2019.02.06 13:41
Eliminar la biblioteca estándar de la documentación, el terminal y los ejemplos oficiales. Al menos las clases de comercio y las clases del entorno comercial inmediato.
<...>
La frase "eliminar el SB ..." fue inexacta por mi parte. Esto lo admito. Pero más tarde mi tesis se aclaró:
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
¿Qué hay que hacer para que todo el mundo se pase de una vez a MT5? (Colección de opiniones)
Andrey F. Zelinsky, 2019.02.06 14:02
Mi mensaje se refería al método de presentación de la lengua. Es el método de presentación de la lengua que hace que ésta sea fácil o difícil de entender.
<...>
p.d. ¿Y qué tiene que ver el método de alguna clase con un lenguaje? Un método de clase no es más que un ejemplo. No debe reemplazar ni sustituir a una construcción lingüística clave.
Es decir, en esencia, lo que sucede. En lugar de referirse a una construcción del lenguaje en la documentación, se refiere constantemente a un método de una clase "subterránea". Y luego nos preguntamos por qué la mayoría de la gente no entiende el idioma y le cuesta aprenderlo.
Eres tú el que estaba tergiversando todo el asunto, pretendiendo que las bibliotecas no tienen las entrañas y las especificaciones:
No lo es:
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
¿Qué haría falta para que todo el mundo se pasara finalmente a MT5? (Colección de opiniones)
Andrey F. Zelinsky, 2019.02.06 14:02
<...>
Está claro que la presentación a la manera de Kim es más constructiva y comprensible y permite a un no-programador, que equilibra la comprensión del lenguaje, entender rápidamente e incluso hacer cambios en la función de las posiciones de apertura.
El mismo efecto de comprensión no está presente cuando se presenta en el estilo de referirse a un método de clase.
En eso podemos decir: "Las clases se dan en el código fuente, y quien quiera entenderlo, que lo mire" - así que dan una respuesta, y esta respuesta es muy simple: "Tenemos suficiente MT4".
<...>
La frase "eliminar el SB ..." fue inexacta por mi parte. Lo admito. Pero mi punto de vista se aclaró más tarde:
Tienes casi todo en este hilo equivocado y retorcido. Usted es un luchador abierto contra MQL5 y defensor del buen y simple MQL4. Exactamente y sólo este pensamiento que promovió.
Probablemente no te levantes a mirar tu trabajo desde fuera. Lean sus líneas seguidas desde el principio, por favor.
Crees que haciendo el 99% del daño, tienes la excusa de que te quedaste con el 1%.
Por pensar que "las bibliotecas son malas y deben ser eliminadas", puedo despedirme de ti.
Renat. Tiene usted razón al decir que no estoy bien informado. Sólo un 2% de los que trabajan con un editor lo desconocía. Eso marca una gran diferencia.
Saco mis conclusiones sólo de las conversaciones con quienes intentan aprender el lenguaje por su cuenta, sin ser programador.
Si mis conclusiones y tesis son absurdas, no son más que IMHO. En general, no pretendo tener razón y puedo estar equivocado.