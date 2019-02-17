¿Tiene sentido cambiar de MT4 a MT5? ¿Por qué cambiaste a MT5? - página 11
Esto es una realidad universal, no una política de empresa.
Si crees que hay una forma de formar masivamente a personas sin formación para que programen a un nivel (semi)profesional, es una fabulosa tontería.
Diga que "hay una manera de hacer físicos a personas sin formación", y sólo se reirá de usted y le hará torcer el dedo.
Pero cuando se trata de programar, de repente todo cambia y la gente empieza a creer en la posibilidad.
Aparentemente, el hecho de que todo el sector de la informática a escala mundial viva en una realidad particular influenciada por la megapiratería "todo es posible aquí" tiene un efecto.
Renat, ¿por qué te molestas? Deberías haber desarrollado MQL5 usando algo como AutoLisp )))). Eso habría sido un aullido...
A mí se me rompió el ratón en el año 2000, y por aquel entonces, en la bendita URSS, no podía comprar nada. Y tuve que enviar urgentemente unos dibujos de hacking a una fábrica en formato AutoCad. ¿Y qué? Aprendí el abominable Lisp durante un día, y usando la línea de comandos, terminé de dibujar sin ratón. Eso es todo...
¿Cuándo dispondrá MQL5 de multihilo? Directamente de una manera más madura, sin andar con hilos, mutexes y demás. ¿Al nivel de C# 5-7?
Será mejor que actives la recepción de mensajes privados :)
Vitaly, ¿cómo se expresa? Hay correos electrónicos desde el 02.04.2019. No he apagado nada y no sé cómo hacerlo.
Para los usuarios de R pronto habrá una verdadera fiesta con regalos.
¡Esperen a recibir buenas noticias!
Renat, ¿y para los usuarios de Python? :)) Mucha gente aquí está apoyando a R, pero en general Python es el estándar de facto para las estadísticas, y especialmente para el MdD. + Python es más rápido.
Por ejemplo, para C++ existe Python.h, es decir, una API completa. Me gustaría lo mismo en MQL, pero es un sueño.
https://docs.python.org/3.7/extending/extending.html
Maxim, todo esto está vacío, tanto con R como con Python. Todo esto ya es fácil de hacer.
hazme un refuerzo en mql, por favor
también el doble duelo DQN que quiero.
Dinero). Vale, es una broma. Ahora mismo tengo otras cosas en la cabeza, pero si lo hago, te lo copiaré.
Si se hace con frialdad, no está mal).
Renat, ¿hay algún plan para la salida a bolsa de MQ.
Yo compraría sus acciones, y creo que no sería el único ))
Aquí es donde hay que invertir a partir de "ahora": lacomida sana
¿Dónde están los detalles técnicos y las pruebas?
Sus registros no se borran.
Aquí tienes, fue el miércoles, no el jueves, mi error. Archivo E:\Forex\School\MT5_Develop\Tester\logs\20190206.log. En la última carrera de17:11:24.609, pulsé Stop manualmente ya que la barra de carga se congeló en 2/3.
Y esta noche he vuelto a correr con la misma fecha, todo ha ido bien.
FS 0 15:03:52.064 Probador EURCHF: se ha iniciado la descarga preliminar del historial M1
LJ 0 15:12:17.498 Probador EURCHF: la descarga preliminar del historial M1 se ha detenido por falta de tiempo
KF 3 15:12:17.498 Probador EURCHF: no hay datos históricos desde 2015.01.14 00:00 hasta 2015.01.16 00:00
FP 0 17:10:20.094 Probador EURCHF: se ha iniciado la descarga preliminar del historial M1
IM 0 17:11:16.189 Tester EURCHF: la descarga preliminar del historial M1 se ha detenido por falta de tiempo
MI 3 17:11:16.189 Probador EURCHF: no hay datos del historial desde 2015.01.15 00:00 hasta 2015.01.16 00:00
EQ 0 17:11:24.609 Tester USDCHF: se ha iniciado la descarga preliminar del historial M1
NN 0 17:11:30.848 Tester USDCHF: 72% del historial descargado
EI 0 17:14:29.708 Tester USDCHF: descarga preliminar del historial M1 cancelada
FN 3 17:14:29.708 Tester detenido por el usuario