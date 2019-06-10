"New Neural" es un proyecto de motor de red neuronal de código abierto para la plataforma MetaTrader 5. - página 83

Y también añadir la posibilidad de que las neuronas nazcan y mueran. Como entre las orejas.
 
ivandurak:
No como entre las orejas. El análogo de los cerebros interaurales tendría el miedo y la codicia, que podemos hacer nosotros mismos. :)
 
joo:
Depende de lo que se enseñe, aparentemente los seres humanos tienen neuronas y conexiones inherentemente inerradicables como el instinto de conservación. )
 
En el caso de las redes neuronales artificiales está claro que hay una CPU o GPU que ajusta los pesos de las neuronas. Pero en las neuronas biológicas, quién o qué realiza la función de sintonía neuronal. No he podido encontrarlo, los biólogos también guardan silencio. Intenté con un gato, sólo parecía ........
 
ivandurak:
Los pesos de las neuronas se ajustan mediante la función de aptitud - vida.
 
ivandurak:
Vea el trabajo de Sebastian Seung, Henry Markram y Kwaben Boahen. Son algunos de los principales científicos contemporáneos en este campo y sus resultados son muy interesantes.
 
joo:
No, los pesos son ajustados por el algoritmo de aprendizaje, hay muchos, no se sabe a ciencia cierta cuál se utiliza en la cabeza.

Pero se supone que algunos tramos son de propagación directa y otros al revés.

 
ivandurak:
Intentaré explicarlo por orden.

  1. Las neuronas biológicas envían información en forma de impulsos eléctricos (picos).
  2. Según algunos científicos, la información se codifica en el tiempo relativo de los impulsos en las diferentes entradas de las neuronas (un tipo de código binario). Según otros científicos, la información está codificada en el número de impulsos por intervalo de tiempo en alguna espiga. Este número de impulsos puede representarse como una señal analógica. Todas las redes neuronales clásicas sobre las que se lee aquí y en los libros se basan en este principio de codificación analógica. La teoría de la codificación temporal es bastante nueva (desde mediados de los 90) y promete desvelar los "secretos" de nuestra inteligencia :)
  3. Los impulsos eléctricos se propagan únicamente a través del cuerpo de la neurona en forma de diferencia de potencial entre el entorno externo y el interno (la envoltura de la neurona desempeña el papel de condensador).
  4. Cuando el impulso eléctrico llega al axón (cola) de la neurona, provoca la liberación de una sustancia química especial (neurotransmisor, mediador) que migra a la dendrita de otra neurona a través del contacto de la brecha (espiga), llamada sinapsis. Los receptores de la dendrita absorben el neurotransmisor que, si supera el umbral de activación, excita un impulso eléctrico en la neurona receptora. Y así sucesivamente.
  5. El peso de las sinapsis (conexiones) entre neuronas depende de la cantidad de neurotransmisor en el axón de la neurona liberadora y de la cantidad de receptores en la dendrita de la neurona receptora. Si la neurona receptora se activa y genera un impulso, éste se propaga tanto al axón (cola) de esta neurona, como a sus dendritas, donde se producen reacciones químicas que regulan el número de receptores y transmisores, es decir, los pesos. Debido a la estructura de grupos de receptores y transmisores, los pesos pueden ir de 0 (sin contacto) a 64. Según otra teoría, los pesos de las conexiones dependen del número de contactos (picos) entre las dos neuronas. Las dendritas de una neurona forman un árbol ramificado. El axón de otra neurona puede entrar en contacto con este árbol en varios lugares. Cada contacto es binario (es o no es). El número de contactos determina el peso.
  6. Independientemente de la teoría, todos los científicos están de acuerdo en que los pesos cambian como resultado de la plasticidad dependiente del tiempo de la espiga (STDP ). Según este mecanismo, el peso de una conexión aumenta si la neurona receptora genera un pulso después del pulso de entrada en esa conexión. Y disminuye si el pulso de salida se produce antes que el de entrada. El STDP se midió experimentalmente en 1996, lo que dio lugar a la teoría de la codificación temporal.
  7. También hay una retroalimentación global. Si estamos satisfechos con algún resultado de nuestras acciones, nuestro cerebro envía dopamina, que refuerza las conexiones entre todas las neuronas cuya activación condujo a ese resultado. Por cierto, las drogas sustituyen la dopamina producida por el cerebro, reduciendo su producción en el cerebro y haciendo a los adictos dependientes de las drogas.
  8. Las neuronas también pueden formar nuevos contactos donde antes no los había (la llamada plasticidad estructural). En algún lugar de Internet vi un vídeo en el que los científicos hacían crecer dos neuronas en un tubo de ensayo, las activaban con impulsos y observaban cómo el axón de una neurona empezaba a crecer hacia la dendrita de la otra haciendo contactos en los lugares donde el campo eléctrico era máximo.

https://www.youtube.com/watch?v=xMCQPHb3iSw&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=_JgQtjhfnPE&feature=related

Como puede ver en este breve curso sobre el cerebro, las redes neuronales clásicas están muy lejos de las biológicas.

 
gpwr:
Ya que nos visitas, ¿algún comentario sobre el modelo que he presentado más arriba?
 
Urain:
No he profundizado en el modelo. Ningún comentario, aparte de los que ya he hecho.
