Y también añadir la posibilidad de que las neuronas nazcan y mueran. Como entre las orejas.
Como entre las orejas no. El análogo del cerebro de los adolescentes sería el miedo y la codicia, que podemos hacer nosotros mismos. :)
En el caso de las redes neuronales artificiales, está claro que hay una CPU o GPU que ajusta los pesos de las neuronas. Pero en las neuronas biológicas, quién o qué realiza la función de ajustar las neuronas. No he podido encontrarlo, los biólogos también guardan silencio. Torturé a un gato y sólo miró a .........
Los pesos de las neuronas se ajustan mediante la función de aptitud - vida.
No, los pesos son ajustados por el algoritmo de aprendizaje, hay muchos, no se sabe a ciencia cierta cuál se utiliza en la cabeza.
Pero se supone que algunos tramos son de propagación directa y otros al revés.
En el caso de las redes neuronales artificiales está claro que hay una CPU o GPU que ajusta los pesos de las neuronas. En cuanto a las redes neuronales biológicas, ¿quién o qué hace la función de sintonía de las neuronas? No he podido encontrarlo, los biólogos también guardan silencio. Intenté con un gato, sólo parecía ........
Intentaré explicarlo por orden.
https://www.youtube.com/watch?v=xMCQPHb3iSw&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=_JgQtjhfnPE&feature=related
Como puede ver en este breve curso sobre el cerebro, las redes neuronales clásicas están muy lejos de las biológicas.
Ya que nos has visitado, ¿algún comentario sobre el modelo que he presentado más arriba?