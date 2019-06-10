"New Neural" es un proyecto de motor de red neuronal de código abierto para la plataforma MetaTrader 5. - página 41

Nuevo comentario
 
Mischek:

?

¿Tal vez en lugar de una cabeza cortada, una especie de cabeza de bot estilizada?

Y el tono de la cabeza es más ligero, es un poco sombrío.

Podrías copiar "Soy un robot").

 
 
joo:


Así es, es genial.

ZY En "I Robot" el hocico no es forógino (soy yo el irreflexivo), una figura adulta se ve bien ahí, pero un hocico es una mierda.

 
Urain:

¿Tal vez en lugar de una cabeza cortada, algún tipo de estilización de la cabeza del bot?

Y el tono de la cabeza es más ligero, es un poco sombrío.

Podrías copiar "Soy un robot").

Podríamos cambiar la ejecución. Podríamos añadir algo de sangre.

Tendremos que elaborar la idea. Para un proyecto de red neuronal, la cabeza es lo más adecuado. También hay que añadir un toque de integración. Además, con el amor por la brevedad y la avidez por la asignación de píxeles de los metaquotes, todo debería reducirse al mínimo.

De momento no tengo ninguna otra idea.

 
joo:
¿Lo has hecho tú mismo o lo has cogido de otro sitio?
 
Mischek:

La ejecución puede ser modificada. Podríamos añadir algo de sangre.

Quitemos la idea de en medio. Para un proyecto de red neuronal, la cabeza es lo más adecuado. También deberíamos añadir un toque de integración. Además, con el amor por la brevedad y la avidez por la asignación de píxeles de los metaquotes, todo debería reducirse al mínimo.

De momento no tengo ninguna otra idea.

Básicamente va en la dirección correcta, sólo toma un perfil romano(sauce), y un tono más claro.
 
Mischek:

También deberíamos añadir un toque de integración.

Cables en la cabeza :))
 
Urain:

Oh sí, eso es genial.

ZS En "I Robot" el hocico no es forógino (soy yo el irreflexivo), una figura adulta se ve bien ahí, pero un hocico es una mierda.

No lo hará. Andrei tuvo una idea de un robot oliendo una flor. Una idea muy bonita. Pero tampoco funcionará. No nos darán tantos píxeles. No puedes pedirles nieve en invierno).
 
TheXpert:
Cables en la cabeza :)))

)))

Muestra las picas.

 
Mischek:

Todavía no he montado. Por la tarde, si voy, el tiempo ha cambiado, así que estoy pensando.

No es el Akhtuba ni el Volga, así que probablemente no haya nada de lo que presumir.

1...343536373839404142434445464748...100
Nuevo comentario