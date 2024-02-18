Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 220
significa que en el modo de combate debes desactivar todas las tonterías gráficas sin minimizar. Deja que los gráficos se congelen si la ventana permanece visible pero no activa.
Y es más fácil y mejor, según me parece, apagar y eliminar automáticamente todos los gráficos cuando el ratón está inactivo, por ejemplo, durante 1 minuto. En cuanto el ratón está activo, los gráficos se reanudan.
Esto no es nada bueno. Aquí se mira el gráfico durante 2 minutos, y el gráfico murió hace un minuto. ¿Qué necesidad hay entonces?
Por supuesto, se necesita un interruptor "Auto-ocultar" para ese modo.
significa que en el modo de combate todos los gastos generales gráficos deben ser desactivados sin minimización.
El kanvas del propio gráfico se dibuja sin minimizar. De manera experimentada se encontró el modo de funcionamiento del Terminal, cuando el VPS se carga mínimamente.
Espero estar escribiendo en el tema correcto.
1. Ejecutar una prueba en varios pares al mismo tiempo, multidivisa
Pregunta: ¿Cómo puedo obtener el resultado de cada par?
2Llevamos a cabo la optimización de varios pares al mismo tiempo
Pregunta: ¿cómo obtener un resultado para cada par?
Hace tiempo, unos 3 años, prometieron incluir esto en el probador, pero hasta ahora no hay nada. ¿O es que no lo encuentro?
Existe una forma legal de impedir el funcionamiento del Asesor de Mercado o del Servicio de Señales, por ejemplo. Digamos que no hay acceso a ellos por una u otra razón - VPS.
El método funcionará si hay una restricción en el servidor de comercio. Sólo tiene que llenar todo con órdenes pendientes, pero con cuidado, de lo contrario será imposible cerrar las posiciones abiertas.
Tal vez alguien escriba un producto de mercado de emergencia de este tipo...
MQL5. El buzón de mensajes duplica los mensajes en el registro de "Expertos". Por favor, indíqueme cómo desactivarlo. ***
Gracias.
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Características del lenguaje mql5, sutilezas y trucos
fxsaber, 2017.09.22 20:43
POSITION_TIME_UPDATE sólo es relevante para cambiar el lote de una posición. Por ejemplo, un cierre parcial de una posición en cualquier tipo de cuenta o un complemento de compensación.
Los cambios en los niveles de SL/TP no afectan a POSITION_TIME_UPDATE.
Parafraseando, POSITION_TIME_UPDATE sólo se ve afectado por las modificaciones reflejadas en el Historial de operaciones - operaciones. Los niveles SL/TP no se aplican a estas modificaciones, por lo que no se ven afectados.
Puede haber situaciones en las que POSITION_TIME_UPDATE_MSC == POSITION_TIME_UPDATE a pesar de los cambios en el tamaño del lote.
Ordenación práctica de un conjunto de estructuras
Aplicación
Resultado
¡Hola y gracias por compartirlo!
Esto sería perfecto si funcionara. Sin embargo, cuando se pega en un script .mq5 y se ejecuta lamentablemente su código arroja el siguiente error(es):
¿Podría arreglar esto? Para ti probablemente sea fácil, mientras que yo no sabría por dónde empezar :-)
No estoy seguro de cómo mantener la funcionalidad (subcampo y método) y la usabilidad. Tal vez este se adapte a sus necesidades.
Aplicación.