¿Qué significa eso? ¿Puede ampliarlo?
Tuve tiempo de comprobarlo: sí, el truco falló, ChartID()=12345 para visual y no visual...(tal ChartID constante del probador).
Pero ChartGetInteger(ChartID(),CHART_WIDTH_IN_PIXELS) da un honesto -1 si no hay pantalla. Puede utilizarlo para determinar la física - si hay un lugar para la salida de algo o no. Porque hay un montón de banderas, y no sabemos lo que hay en VPS en absoluto
Otro matiz repentino de MQL - los métodos virtuales no se llaman desde los constructores.
en código
no se puede hacer así :-)) OnAttach de la clase padre será llamado desde el constructor ; Y durante el acceso normal - de la clase hijo.
no se puedeentender, hay que memorizarlo:-)
¿Por qué es imposible de entender? La inicialización de un puntero a un método de la tabla de métodos virtuales tiene lugar en el constructor. Primero se llama al constructor de la clase padre y luego al constructor de la clase sucesora. En consecuencia, cuando se ejecuta el cuerpo del constructor de la clase padre, en la tabla de métodos virtuales el puntero apunta a la dirección del método de la clase base.
PD. Esto es para el eterno cholivar sobre si deberías aprender C++. Si lo estudias, escarbando en la esencia de las cosas y no empollando, estas cosas se hacen evidentes).
Después de los guiones, donde todo es posible, es un poco sorprendente que "un constructor no puede ser virtual" :-))
Para tu "problema", existe una solución: https: //habr.com/ru/post/64369/.
PS. No es exactamente lo mismo, por supuesto, pero como una dirección general de pensamiento
¿inesperado?
Imagina que se llamara a HiLow::OnAttach. Si hubiera nuevos campos en HiLow y OnAttach los leyera, habría "uso de variables no inicializadas" (porque el constructor de HiLow no ha empezado a ejecutarse todavía).
POSITION_TIME_UPDATE es relevante sólo en el cambio del lote de una posición. Por ejemplo, el cierre parcial de una posición en cualquier tipo de cuenta o una recarga en la compensación.
Los cambios en los niveles SL/TP no afectan a POSITION_TIME_UPDATE.
Parafraseando, POSITION_TIME_UPDATE sólo se ve afectado por las modificaciones reflejadas en el Historial de Operaciones - trades. Los niveles SL/TP no pertenecen a dichas modificaciones, por lo que no les afectan.
Sí, de hecho, es así en una cuenta real.
Pero después de construir el Asesor Experto, lo pruebo en el probador, y resulta que en el probador, las modificaciones de los niveles SL/TP afectan POSITION_TIME_UPDATE.
Aquí hay un extracto de los registros.
Aquí he resaltado en amarillo la hora de apertura de la posición, y luego (en el siguiente tick) en rojo la hora de modificación (colocación) de SL y TP a la misma. Luego compruebo los tiempos POSITION_TIME y POSITION_TIME_UPDATE usando la impresión -son diferentes.
Cuando la modificación de SL y TP es dentro del mismo segundo, los tiempos POSITION_TIME y POSITION_TIME_UPDATE son, por supuesto, los mismos.
¡Gracias por la información!
El campo ORDER_TIME_SETUP_MSC cambia cuando las órdenes se ejecutan parcialmente.
Como consecuencia, DEAL_TIME_MSC puede ser menor que ORDER_TIME_SETUP_MSC de su orden.
Ejemplo.