Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 147
IsInf() y IsNaN() funcionan,
IsEqual() e IsZerro() son cuestionables, buscados en Google como "truco para el doble".
IsNan() funciona, pero IsInf() no
¿Desde cuándo los números desnormalizados son infinitos?
Y todas estas comparaciones con épsilon - épsilon debe aumentar proporcionalmente a los operandos. En general, no hay una receta universal, yo uso Punto como épsilon (con operandos redondeados) y no quiero (ni necesito) comparar la diferencia con DBL_EPSILON.
Y todas estas comparaciones con épsilon - épsilon debe aumentar proporcionalmente a los operandos. En general, no hay una receta universal, yo uso Punto como épsilon (con operandos redondeados), no quiero comparar la diferencia con DBL_EPSILON(y no lo necesito).
encontré un artículo que leí ayer de TVhttps://randomascii.wordpress.com/2012/02/25/comparing-floating-point-numbers-2012-edition/
Sí, debe utilizar otro ejemplo en el que debe especificar la precisión de la comparación
MQL parece normalizar hasta el octavo dígito, es decir, si se añade NormalizeDouble() a IsInf(), el resultado seguirá sin ser mejor.
La normalización en MQL no es para nada lo mismo, no sé por qué nombraron la función así. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
Muestra el número de órdenes comerciales síncronas (OrderSend) y asíncronas generadas con éxito en la Terminal en total (desde el inicio).
Lo uso en el Probador (al final) para ver cuántas veces se han modificado los pedidos.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
¿OnTick() no funciona en una instancia de clase?
fxsaber, 2019.10.31 23:45
Heredar de BASE, entonces los métodos OnTick en las clases serán llamados automáticamente.
Un ejemplo de uso de la macro X (no te preocupes por los tipos oscuros, lo he sacado de un código de trabajo. El vector es un array dinámico):
Por ejemplo:
1. queremos definir vectores detrás del bucle para evitar asignaciones constantes.
2. Cada una de las pruebas puede ser desactivada (en realidad hay muchas).
3. restore_image() y restore_subimages(), una función pesada y que consume mucho tiempo (lectura de objetos del gráfico).
4. Si ninguna de las pruebas utiliza seg2, por ejemplo, me gustaría eliminar tanto la definición como el correspondiente restore...() en una sola acción, para evitar una situación en la que el vector esté definido pero vacío debido al restore...() comentado, lo que daría resultados erróneos.
¿Qué hacer?
Simplemente comenta los segx innecesarios en DEFSEG_LIST. Esto generará los mismos resultados que en el primer código. En realidad es una pena que el compilador no pueda mostrar la salida del procesador (el análogo gcc -E).
A veces, en la optimización genética, los primeros miles de pases son suficientes para entender más o menos el resultado.
Cuando se ejecuta automáticamente una gran cantidad de optimizaciones, se quiere que todo funcione más rápido. Por eso necesitaremos un mecanismo para interrumpir la optimización.
Uso.
Instrucciones para abrir un gráfico con un carácter nulo.
Si se crea inmediatamente una clase con campos estáticos mientras se define una clase, se producirá un error de compilación.