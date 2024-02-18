Características del lenguaje mql5, sutilezas y técnicas - página 197

fxsaber:

Esto es ALT+D en el gráfico.

Vaya... Y no aparece en el índice de documentación


 

Por qué y cómo solucionarlo, la ruta necesita una barra oblicua

#define    path      "/metatrader"


 
Vitaly Muzichenko:

Por qué y cómo solucionarlo, la ruta necesita una barra oblicua



//
 
Vladislav Andruschenko:

// 

#define    path      "//metatrader"


 
Vitaly Muzichenko:


déjame intentar adivinar...

///

 
Vladimir Karputov:

déjame intentar adivinar...

///

Vaya!)

Gracias.

 
Vitaly Muzichenko:

Vaya!)

Gracias.

Qué es un verdadero 3 ///
 
Valeriy Yastremskiy:
Che realmente 3 ///

Sí compiló, pero la salida fue de 3 barras, mientras que la salida sólo necesitaba una barra. El problema se resolvió de otra manera.

 

Quién puede decirme cómo obtener el ID de hardware, preferiblemente de la CPU o del disco duro.

Este código consigue algo, pero no está claro qué

#property strict

struct SYSTEM_INFO {
   uint              dwOemId;
   uint              dwPageSize;
   long              lpMinimumApplicationAddress;
   long              lpMaximumApplicationAddress;
   ulong             dwActiveProcessorMask;
   uint              dwNumberOfProcessors;
   uint              dwProcessorType;
   uint              dwAllocationGranularity;
   ushort            wProcessorLevel;
   ushort            wProcessorRevision;
};
SYSTEM_INFO sys;
#import "kernel32.dll"
   void GetNativeSystemInfo(SYSTEM_INFO &system_info);
#import
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
  GetNativeSystemInfo(sys);
  Print(sys.dwOemId);
  Print(sys.dwPageSize);
  Print(sys.dwActiveProcessorMask);
  Print(sys.dwNumberOfProcessors);
  Print(sys.dwProcessorType);
  Print(sys.dwAllocationGranularity);
  Print(sys.wProcessorLevel);
  Print(sys.wProcessorRevision);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

mt4

0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 9
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 4096
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 281474976719320
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 705101830
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 0
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 0
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 0
0       18:35:40.363    P EURCAD,M30: 0

mt5

FF      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  9
PR      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  4096
CO      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  15
EG      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  4
QQ      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  8664
FM      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  65536
EH      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  6
MS      0       18:34:33.778    P (EURCAD,M30)  10759

---

No he podido encontrar ninguna información en la red, pero supongo que es causado por otro .dll

 
Vitaly Muzichenko:

Quién puede decirme cómo obtener el ID de hardware, preferiblemente de la CPU o del disco duro.

Este código consigue algo, pero no está claro qué

mt4

mt5

---

No he podido encontrar información en la red, pero creo que la responsable de esto es otra .dll.

#ifdef __MQL5__
   #define  LPVOID long
#else
   #define  LPVOID int
#endif
#define  DWORD_PTR LPVOID

struct SYSTEM_INFO {
   uint              dwOemId;
   uint              dwPageSize;
   LPVOID            lpMinimumApplicationAddress;
   LPVOID            lpMaximumApplicationAddress;
   DWORD_PTR         dwActiveProcessorMask;
   uint              dwNumberOfProcessors;
   uint              dwProcessorType;
   uint              dwAllocationGranularity;
   ushort            wProcessorLevel;
   ushort            wProcessorRevision;
};
actualización: en arquitectura x86 - instrucción cpuid prsessor. El msvs tiene __cpuid(int[4],int) y __cpuidex(int[4],int,int). Hay ejemplos disponibles en línea.
