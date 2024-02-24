Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 703

Vizard_:

Cuéntale...

no dividen la suma de los precios de una secuencia de ticks por su número, cualquiera que sea

alexander es un exponente en el tiempo, por lo que no es un promedio típico

el resto - lo que se te ocurra, así será

 
Renat Akhtyamov:

¿Y si lo hacemos sin garrapatas? Empezando con al menos 5. ¿Puedo?

 
Vizard_:

Estás haciendo el ridículo.

Si sigues así, hablarás solo.

los tics en MT son cualquiera de los TFs

un tick en m5 es 5 min
 
Renat Akhtyamov:

No. Muéstrame un ejemplo por interés. TF n1 eurobuck.

 

comenzó con este, OK, pero hay dos errores, así que no hay predicción

No te mostraré la última.


 
Renat Akhtyamov:

No es necesario el verde. Sí, muéstrame la última, la normal.

 
Vizard_:

y el naranja también, para ser sinceros.

así que no puedo mostrarte

es diferente, una continuación lógica del principio.

 
Renat Akhtyamov:

No sé cuál es el problema. Puedes presumir de mí. Muéstrame...

 
Vizard_:

No estoy presumiendo.

¿borrar los mensajes?

eso es todo.

 
Renat Akhtyamov:

A ver, no te aburras...

