Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 701
Coges una botella de vodka, la mezclas con jaguar y añades un Baltika 9 al gusto
bébelo, levanta la mano, luego bájala bruscamente... :)))
Sabio plan, pero he volteado las señales y he seguido adelante :-)
Lambda a través de Box Cox se está levantando
Lo he visto en el hatp, sí.
Antes de auto.arima puede ejecutar este código -
library(caret) boxCoxLambda <- BoxCoxTrans(train)$lambda
y luego auto.arima(... , lambda =boxCoxLambda)
Todo parece demasiado simple, hay dudas sobre si esto es suficiente. Tal vez también tengas que transformar tú mismo los vectores tren y tt.
No se puede aplicar arima así como así:
La metodología está muy bien trabajada.
PERO.
Incluso habiendo realizado todo esto, no podemos confiar necesariamente en el aryma, porque es necesario comprobarlo en el arco, y si está disponible, entonces es garch. Pero la buena noticia es que para modelar la tendencia en garch (también el propio modelo garch + el modelo de distribución) se utiliza el mismo arima. Por lo tanto, los ejercicios con arima no son una pérdida de tiempo en términos de garch.
PS.
En cuanto a la AME. Su cálculo del precio futuro como la diferencia de los precios previstos y los conocidos en el caso del modelo utilizado no es correcto: la cuestión es que el error se añade a la suma de los precios en el modelo. por lo tanto, el precio previsto = el precio de la media + el error.
Después de dividir en tren/test/válido mezclar el tren. No barajar el resto de los conjuntos.
Esto es válido para la clasificación mediante redes neuronales. Además, para el entrenamiento de redes neuronales profundas, mezcle cada minibloque antes de alimentarlo.
Buena suerte
Vuelvo a pensar en mezclar las cuerdas antes de introducirlas en el NS.
Si se baraja sólo el tren, entonces estimando por prueba estaremos haciendo el ajuste. Creo que deberíamos barajar toda la muestra, y luego dividirla en secciones.
Al fin y al cabo, la tarea principal de la sección de prueba es evaluar si el NS ha aprendido a generalizar los datos, es decir, los datos que aparecen en ella deben ser homogéneos con los del tren, es decir, mezclados con él.
El comercio está activo, pero aún no gana, pero tampoco pierde. Debido a la larga historia de la señal, la cola no es visible....
Ahora creo que empezará a crecer. ¡¡¡¡Ocurre que al principio se estanca, pero luego se pone al día!!!!
Esta es una de las estimaciones de la funcionalidad de ts, no cae en picado en jouster. Puede mantener el equilibrio de la diada en el caso de una estrategia básica desfavorable.
Es capaz de mantener el equilibrio más o menos en condiciones desfavorables, a diferencia de las redes neuronales, que he mostrado al alza de la noche a la mañana (por supuesto que es real):
¿Qué tipo de indyuctor? ¿En qué parte del código base se puede descargar?
Si no hay nada que descargar ni fórmulas, no hay nada que escribir.
¡hay muchos operadores de demostración entre ustedes!Ah, claro... todos tenéis miedo de que los bandidos vayan a vuestro local y os quiten el equipo junto con los códigos, así que no publicáis la señal. Pero es bueno entrar en el hilo de vez en cuando.
¿Qué es la herramienta? ¿Está en la caca? ¿Dónde puedo descargarla del código base?
Si no hay nada que descargar ni fórmula, no hay nada que escribir.
Hay muchos operadores de demostración entre ustedes.
Es decir, estás cavando en el lugar equivocado, no más.
¡buena suerte!
Ya hay suficientes profesores de demostración por aquí sin ti.
Ponerlo en csv, en formato -
fecha, hora, OHLK, pavo.
=======
En el hilo de alexander_K escribí -
Previsión H4 - sólo para 4 horas
en MN1 - sólo durante un mes, etc.
Reflejar
Al parecer, las semillas del conocimiento de cómo tratar los volúmenes (léase - la intensidad, la actividad) de los oficios, establecidas por Articulus y Idler, han germinado enRenat Akhtyamov.
Obtenga todos los detalles directamente. La humanidad te lo agradecerá.