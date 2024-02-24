Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 704

Nuevo comentario
 
 
Vizard_:

cruzando líneas...

Es una molestia, ¿no?

adelante está bien.
 
Renat Akhtyamov:

cruzando líneas...

Es un dolor de cabeza.

la pista es buena.

Pausa, crea intriga. Se lo agradecemos. Veamos...

 
Vizard_:

Mantuvo la pausa, creó intriga. Se lo agradecemos. Veamos...

Mago, todo lo que tienes que hacer es comprar bajo, vender alto.

¿Qué hay que contar?

Cinco minutos, como mucho...

 
Renat Akhtyamov:

¿Qué hay que contar?

¡Barras y una línea, una!

 
Vizard_:

¡Barras y línea, una!

el precio sobre una línea todavía le dará el spread

dos líneas, dos niveles

 
Renat Akhtyamov:

el precio a través de una línea todavía le dará un margen

dos líneas, dos niveles

Que sean dos. Es la mejor opción. Mi alma pide rompecabezas...

 
Vizard_:

Vamos, dos. Esa es la mejor. El alma pide rompecabezas...

es demasiado tarde, ya lo escribí en el anterior.

hazlo, resuelve el rompecabezas

 
Renat Akhtyamov:

Demasiado tarde, ya lo escribí en el anterior

hazlo, resuelve el rompecabezas

Lo quiero como el tuyo. Muéstrame...

 
Vizard_:

Lo quiero como el tuyo. Muéstrame...

tú eres el del pronóstico, ¿por qué no te gusta?
1...697698699700701702703704705706707708709710711...3399
Nuevo comentario