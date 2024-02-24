Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 705

Renat Akhtyamov:
tiene un pronóstico, ¿por qué no?

Quiero ver cómo es el tuyo. Muéstrame...

Vizard_:

Trend ANGLE MT5

 
Vizard_:

como esto y cosas así.


 
Renat Akhtyamov:

como esto y así sucesivamente.


No quiero el tipo. Lo quiero como el tuyo. ¡La mejor versión! ¡El último! Muéstrame...

 
Vizard_:

lo último por el momento.

 
Renat Akhtyamov:
Gracias.

 
Renat Akhtyamov:

Ponga el orden en el indicador en su mente, será en el lado positivo.

Creo que está sobredimensionado...

 
Vizard_:

no
 
Renat Akhtyamov:
Bueno, publica el indicador, Maxim lo comprobará. No tengo el mt a mano...

 
Vizard_:

Mago, eso es una inflexión.

dos niveles mostrados, sin cruces.

simplemente hazlo.

