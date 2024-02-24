Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2057
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
se sentó y escribió un analizador.
aquí está el modelo, necesitas introducir 15 últimos incrementos en él, en cada barra. Los incrementos se cuentan como el precio menos la media oblicua de 5 periodos. La función double catboost_model(const double &features[]) debe escribirse en el
Si la señal es superior a 0,5 entonces compre, si es inferior - venda. El plazo es de 15 minutos.
He recibido formación desde el 1 de septiembre hasta ahora.
no puedo hacerlo de todos modos... lo dejaré aquí ))
Estoy en la carretera ahora mismo, lo intentaré en 2 horas)
Ya lo he probado, se está derramando.
y luego me daré cuenta de por qué.
se sentó y escribió un analizador.
aquí está el modelo, necesitas introducir 15 últimos incrementos en él, en cada barra. Los incrementos se cuentan como el precio menos la media oblicua de 5 períodos. La función double catboost_model(const double &features[]) debe escribirse en el
Si la señal es mayor que 0,5 entonces compre, si es menor - venda. El plazo es de 15 minutos.
He recibido formación desde el 1 de septiembre hasta ahora.
no puedo hacerlo de todos modos... lo dejaré aquí ))
¿Este modelo es vía pythorch? ¿Es autogenerado? ¿O cómo? Simplemente no utilicé aplicaciones de terceros, lo hice todo en mt. Simplemente no funciona correctamente))) tal vez por eso obtienes resultados diferentes
analizar el código del modelo (traducción de python a mql) y escribirlo en .mqh
arreglado... arreglando uno, rompiendo el otro. Ahora no se gana en OOS :D
Además, los diferenciales subestiman la rentabilidad. Pero el modelo es fácilmente trasladable. Puede recoger variantes...
arreglado... arreglando uno, rompiendo el otro. Ahora no se gana en OOS :D
Además, los diferenciales subestiman la rentabilidad. Pero el modelo es fácilmente trasladable. Puedes elegir opciones...
Si no sabes qué hacer con él, no te preocupes, intentaré utilizarlo...
si añades días horas etc. a los fics, no hace nada:
bestTest = 0.4918224299
Lo lanzo para que nadie se meta con él.
si añades días horas etc. a los fics, no hace nada:
bestTest = 0.4918224299
Sólo para ahorrarte la molestia.
Maxim, ¿puedes hacer el mismo modelo y enseñarlo de la misma manera, pero con dos salidas? Una para la compra, la segunda para la venta, el resultado debería ser mejor
No se detectan patrones
o bien cambiar a las garrapatas o hacer algo por encima
hay 2 clases tal y como están.
Por cierto, RNN parece hacer un mejor trabajo ... pero el código es crudo allí
no se detectan patrones
o bien cambiar a las garrapatas o construir algo encima de
clase 2 como es
Por cierto, RNN parece hacer un mejor trabajo... pero el código es tosco allí