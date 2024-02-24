Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 699
¿Construyó algún tipo de modelo y luego hizo una comparación del guión previsto con el real en la parcela donde se construyó el modelo o en los nuevos datos?
porque o bien es un sobreajuste de muy alta calidad o bien mira hacia el futuro. porque en forex es poco realista predecir así
No lo estás entendiendo bien.
Supongamos que predecimos una línea recta. Tenemos el último valor y la pendiente y el 100% predice el siguiente valor. Tengo una curva que tiene la misma propiedad.
Es como herrar una pulga: una habilidad extraordinaria, pero completamente inútil.
Aquí estoy viendo un gráfico con esta misma vara. ¿De qué servirá si conozco su valor un paso antes? El precio tiene vida propia.
SanSanych, te escribí una fórmula desde el principio sobre cómo averiguar el precio, conociendo la previsión de la Machka.
Supongamos que predecimos una línea recta. Tenemos el último valor y el ángulo de inclinación y predecimos al 100% el siguiente valor. Y tengo una curva, que es una salchicha, que tiene la misma propiedad.
es decir, ¿su curva es recta?
Debería encajar, esta es la fórmula para obtener una previsión del próximo precio a partir de la SMA prevista y los precios pasados.
open[-1] == грааль
Resulta que he resuelto el grial.
Pero no entiendo cómo usarlo y nadie lo hace.
Es hora de ver la televisión.
Ya se ha dicho cómo obtener el precio futuro de la MA prevista al cierre de la barra (si la MA está en garras)
determinar la desviación actual de este precio dentro de la barra y operar
¿Y para compartir?
Tradicionalmente, Nikolay Demko y el Dr. Trader se llevan el Grial.
El resto recibe un libro, y un libro es el mejor regalo))
http://www.w3ii.com/ru/r/default.html
eso es lo que quiero decir
Maxim, no te preocupes, respira tranquilo, 10 menos 16 es el orden de error del álgebra de la máquina, es decir, dos valores idénticos calculados por métodos diferentes al ser restados darán aproximadamente el mismo orden de error.
Mañana miraré, pero algo falla, lo más probable es que no exista el grial, sobre todo para los manuales.
Maxim, no te preocupes, respira incluso, 10 menos 16 es el orden de error del álgebra de la máquina, es decir, dos cantidades idénticas calculadas de forma diferente en la resta darán aproximadamente este orden de error.
Eso es, prepara tus bolsillos, desempolva.por cierto, gracias a SanSanych he encontrado un error en mi código, hay un vistazo al futuro allí también )) Lo arreglaré mañana, tal vez los resultados mejoren
Eso es, prepara tus bolsillos, desempolva
No, creo que SanSanych está asomando implícitamente el valor futuro en alguna parte de su previsión, por lo que es un poco pronto para limpiar los bolsillos.