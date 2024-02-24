Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 699

Maxim Dmitrievsky:

¿Construyó algún tipo de modelo y luego hizo una comparación del guión previsto con el real en la parcela donde se construyó el modelo o en los nuevos datos?

porque o bien es un sobreajuste de muy alta calidad o bien mira hacia el futuro. porque en forex es poco realista predecir así

No lo estás entendiendo bien.

Supongamos que predecimos una línea recta. Tenemos el último valor y la pendiente y el 100% predice el siguiente valor. Tengo una curva que tiene la misma propiedad.

 
SanSanych Fomenko:

Es como herrar una pulga: una habilidad extraordinaria, pero completamente inútil.

Aquí estoy viendo un gráfico con esta misma vara. ¿De qué servirá si conozco su valor un paso antes? El precio tiene vida propia.

SanSanych, te escribí una fórmula desde el principio sobre cómo averiguar el precio, conociendo la previsión de la Machka.

SanSanych Fomenko:

No lo estás entendiendo bien.

Supongamos que predecimos una línea recta. Tenemos el último valor y el ángulo de inclinación y predecimos al 100% el siguiente valor. Y tengo una curva, que es una salchicha, que tiene la misma propiedad.

es decir, ¿su curva es recta?

 
Dr. Trader:


Debería encajar, esta es la fórmula para obtener una previsión del próximo precio a partir de la SMA prevista y los precios pasados.

open[-1] == грааль

Resulta que he resuelto el grial.

Pero no entiendo cómo usarlo y nadie lo hace.

Es hora de ver la televisión.

SanSanych Fomenko:

Resulta que el grial se ha desdibujado.

Pero no entiendo cómo usarlo, y nadie lo hace.

Muy bien, es hora de ver la televisión.

Ya se ha dicho cómo obtener el precio futuro de la MA prevista al cierre de la barra (si la MA está en garras)

determinar la desviación actual de este precio dentro de la barra y operar

Vizard_:

¿Y para compartir?

Tradicionalmente, Nikolay Demko y el Dr. Trader se llevan el Grial.

El resto recibe un libro, y un libro es el mejor regalo))

http://www.w3ii.com/ru/r/default.html


eso es lo que quiero decir

 
Maxim Dmitrievsky:

Ya te han dicho cómo obtener el precio futuro de la MA prevista cuando se cierre la barra (si está en garras)

determinar la desviación actual de este precio dentro de la barra y operar

Maxim, no te preocupes, respira tranquilo, 10 menos 16 es el orden de error del álgebra de la máquina, es decir, dos valores idénticos calculados por métodos diferentes al ser restados darán aproximadamente el mismo orden de error.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ya te han dicho cómo obtener el precio futuro de la MA prevista cuando se cierre la barra (si está en garras)

Sólo hay que determinar la desviación actual de este precio dentro de la barra y operar

Mañana miraré, pero algo falla, lo más probable es que no exista el grial, sobre todo para los manuales.

sibirqk:

Maxim, no te preocupes, respira incluso, 10 menos 16 es el orden de error del álgebra de la máquina, es decir, dos cantidades idénticas calculadas de forma diferente en la resta darán aproximadamente este orden de error.

Eso es, prepara tus bolsillos, desempolva.

por cierto, gracias a SanSanych he encontrado un error en mi código, hay un vistazo al futuro allí también )) Lo arreglaré mañana, tal vez los resultados mejoren
 
Maxim Dmitrievsky:

Eso es, prepara tus bolsillos, desempolva

No, creo que SanSanych está asomando implícitamente el valor futuro en alguna parte de su previsión, por lo que es un poco pronto para limpiar los bolsillos.

