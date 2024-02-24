Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 672
Y todavía no oyes, o no escuchas). Puedes publicar aquí las ideas del Grial sin riesgo de que te las roben). Nadie prestará atención: todos están ocupados con el proceso).
Debo decir que yo también estoy más interesado en el proceso. Bueno, aquí está el resultado, y ahora que - encender y apagar. Ugh.Al final del sexto año, a Hu Jou le pareció que había penetrado en la esencia misma del arte de la caza. Pues no la presa, sino el concepto mismo se ha convertido en lo más importante para él. (с)
No entiendo nada).
Yuri, déjate de tonterías. Salgan a la luz del día. Preséntese formalmente, muestre sus documentos (pasaporte, etc.) y comience a presentar su estrategia con fuerza, claridad y patetismo. Responder claramente a las preguntas de los niños que escuchan. ¿Qué te parece esto?
Tú sin pasaporte, mientras que yo tengo todo ya presentado y verificado por el MC. La insignia verde en mi perfil, a la derecha de mi nombre. Hasta que no muestre su pasaporte, no lo conseguirá. ))))
Y mi estrategia ya está trazada. Y por ti, incluso).
No creo que nadie lo haya entendido ^)))) Debido a la falta de formación académica y al exceso de confianza.
Pero la estrategia - sí, hermosa y la única correcta. Lo único que no entiendo es cómo se le adhieren las redes neuronales. Tengo que volver a leer tus posts.
¿En qué sentido? - Tú mismo ya lo has entendido y lo has dicho en este hilo hace un par de semanas). El NS determina el momento del acuerdo, en caso de que otras condiciones sean favorables.
Es la quinta vez que lo cito:
No, está claro, lo que no está claro es CÓMO exactamente. Entrada/salida de la red neuronal, cómo estas entradas/salidas están "ligadas" al algoritmo básico, etc. ¡Escúpelo! En pocas palabras, estoy interesado en la vinculación de la red neuronal con el algoritmo básico.
No hay ninguna obligación. Las cotizaciones se introducen directamente en el NS, y la salida es una señal de acuerdo. La HC sólo funciona cuando las demás condiciones son favorables, lo que se resuelve algorítmicamente sin ningún MO. Ver cita. NS resuelve un problema local.
Ya he escrito todo esto muchas veces). Pase diez páginas y leerá lo mismo).
Mira. Ya sé más que nadie sobre distribuciones y todo tipo de procesos.
Esta es la BASE para resolver el problema y se toma como base.
Pero, pobrecito, ningún momento NE (ni la curtosis, ni la asimetría) da ningún conocimiento adicional del proceso. ¡NADA!
Actualmente estoy tratando con la no-entropía, pero no va a ninguna parte.
Saliste de esa situación combinando de alguna manera las redes neuronales y las distribuciones.
Es decir, la entrada del NS es la misma que la entrada del algoritmo base, sólo se ha puesto en paralelo.
Y la salida es algún tipo de señal adicional para abrir/cerrar, que busco en forma de no entropía. ¿Verdad?
Ya no sigo la teoría y la práctica. No estoy al tanto de quién busca qué)). La palabra no entropía me produce una idiosincrasia). Normalmente, cuantos más términos, menos sentido tienen).
No lo han paralelizado, sino que han limitado el ámbito de aplicación del NS y han simplificado el entrenamiento y el propio NS en consecuencia.
No se trata de una señal adicional, sino de una única señal: la entrada en una operación.
En cuanto a tu sistema, no puedo decir nada sobre la aplicabilidad del NS en tu caso. Creo que es un poco diferente. Ni siquiera creo que estos sistemas puedan tener una metodología común. Pero puede que me equivoque, sólo lo sé en general.