Finalmente estoy convencido de que intentar predecir eventos específicos con NS. Quiero decir que aprender con un profesor no me lleva a ninguna parte. Creo que hay que ver el aprendizaje sin profesor. Me vienen a la mente los mapas autoorganizados. Son capaces de dividir los datos en clases sin asignar clases de salida. Una vez que tengas las clases, puedes mirar las historias para ver qué puedes sacar de ellas. En general, este es un área nueva para mí. En general, he llegado a una conclusión trivial. La construcción de CT comienza con la búsqueda de patrones. El método que he propuesto es un enfoque. Puedes simplemente estudiar la historia visualmente. Así es como se ha hecho durante mucho tiempo. Y así aparecieron cabezas y hombros y demás. Pero al fin y al cabo soy programador y quiero encontrar algoritmos para buscar patrones. Es decir, reducir todo a su búsqueda de software. Los intentos de encontrar material sobre el tema no dieron resultados. No importa si se trata de redes neuronales o no. La esencia del comercio es el beneficio y qué métodos se utilizan para su obtención no es importante. Pero, de nuevo, todo comienza con la búsqueda de patrones.
Leer Sutton, Barto - aprendizaje con refuerzo. Cambia un poco tu perspectiva.
Me llevó mucho tiempo seleccionar las señales, las funciones de activación, el método de entrenamiento de la red y otras cosas para conseguir resultados similares. Ahora la calidad de las predicciones es grande. (La oscuridad es señal, la luz es previsión)
Y también hay que fijarse en la calidad del profesor. Depende mucho de ello.
¿qué es el backtest y el forward bot?
¿Alguien sabe por qué los valores del indicador en la esquina izquierda pueden parpadear al recalcular? molesto :) gif animado
Muéstrame el código.
El problema se produce cuando tomo las barras de la serie temporal no una tras otra, sino una tras otra.
en 5 parques por supuesto, en 4 parques - normal
¿Cómo va uno tras otro?
en uno ¿cómo?