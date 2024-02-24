Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 333
La RNN es la probabilidad, la regresión es la entrada :)
Puede que se haya perdido algo. Lo leeré de nuevo.
Ayer descubrí qué hacer en la neurona. Decidí enseñarlo para encontrar la intersección de dos MAs. Es muy fácil hacer una muestra de entrenamiento. Probablemente lo haré mañana. Comprobaré sus capacidades al mismo tiempo).
Entrenar de una vez en las esquinas de 2 o más regresiones con diferentes períodos). Y hay que hacer NS para variar la longitud del vector para cada regresión, para que se adapte a los ciclos y los encuentre
Entrenar a la vez en las esquinas de 2 o más regresiones con diferentes períodos, hundirlo )
Las AM sirven para ver las posibilidades, cuántas capas se necesitan, qué datos son suficientes, la reacción ante los datos extra innecesarios, ante los datos incompletos, etc. No para comerciar.
Lo real viene después.
Si tuviera que aplicar los MA, no.
Es necesario construir tres MAs por separado dos veces y con diferentes períodos - por hai, por loi, y por abridor y empezar a cruzarlas....
Me parece que este modelo será más estable y robusto en condiciones reales.
Lo más probable es que no pueda utilizar esta estrategia sin neuronas.
Esto no es una herramienta de análisis de mercado, es sólo un producto de belleza... piense en lo absurdo de la situación, usted da sólo un precio medio para un determinado período de tiempo... para la BP no estacionaria... sólo en la BP estacionaria tienen una capacidad de predicción...
Se han añadido nuevas funciones al bot :D
Ahora quiero hacer el núcleo lógico un poco más complicado, añadir más entradas
En el gráfico, medio backtest, medio forward :)
y tengo la opinión contraria - que los magos son el único indicador sensato que es realmente informativo... y el único que nos llegó de las estadísticas junto con el stat...
Los dummies, o más bien los sobres, son una herramienta indispensable para medir la volatilidad....mejor que un bollinger
IMHO
pero tú eres un profesional, deberías saberlo mejor....