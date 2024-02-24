Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2033

Maxim Dmitrievsky:
Escribir redes neuronales en el terminal no es una opción en absoluto. Allí cualquier función puede no funcionar de repente como se espera. Utilice los ya probados.
Bueno una rejilla regular es buena para aprender) con la recurrencia estoy tratando de averiguar cómo calcular el gradiente
 
Aleksey Vyazmikin:

Muestra una imagen de cómo son los racimos de árboles, aún no sé de qué estamos hablando.

¿Por qué abrirlo? :) Sólo hago una mini copia con una estructura similar para la depuración.

Lo he reconstruido varias veces y ocupa 6GB después de desempaquetar.

Día de la semana, día del mes, hora, minuto, ...igual para la salida..., duración de la operación en minutos, SL, TP, resultado +-1
Alexander Alekseevich:
Bueno, una rejilla regular está bien) con la recurrencia estoy averiguando cómo calcular el gradiente
La rejilla por sí misma es poco probable que muestre buenos resultados, se recomienda apilarla con convolucionales
 
Maxim Dmitrievsky:

¿Quiere escribir la red usted mismo?

Hay un mínimo de palabras y un máximo de código en Python, pero también en inglés.

https://datascience-enthusiast.com/DL/Building_a_Recurrent_Neural_Network-Step_by_Step_v1.html

se trata de simples filtros digitales con un montón de coeficientes de filtrado

Maxim Dmitrievsky:
Escribir redes neuronales en el terminal no es una opción en absoluto. Allí, cualquier función puede funcionar repentinamente de una manera diferente a la esperada. Uso listo y probado

¿Por qué?

 
Renat Akhtyamov:

estos son sólo filtros digitales ordinarios con un montón de coeficientes de filtro

¿Por qué?

Eso es lo que digo) lo principal es que todo se cuente correctamente
Renat Akhtyamov:

estos son sólo filtros digitales ordinarios con un montón de coeficientes de filtro

¿Por qué?

Porque es un semi-poker japonés.
 
Alexander Alekseyevich:
Eso es lo que estoy diciendo) Lo principal es que todo debe ser calculado correctamente

Ya que tienes experiencia en redes convencionales, debes haber probado a realizar el entrenamiento utilizando MQL y código C++ puro por interés, si no, pruébalo y obtendrás una visión inmediata.

 
Maxim Dmitrievsky:
Porque es medio japonés

Recuerdo una promesa de añadir WinML con ONNX)

 
Maxim Dmitrievsky:
Por sí sola es poco probable que dé buenos resultados, se recomienda apilarla con las circunvoluciones

Son preguntas interesantes. ¿Qué quiere decir con "pila"? ¿Cómo entender qué arquitectura (conjuntos, árboles modelo) es mejor? ¿Por qué métrica se entiende, por el resultado final? ¿Cómo combinar correctamente, por ejemplo, la misma recurrencia lstm de catbusts? Y vale la pena...
 
Últimamente he estado ajustando el optimizador, sobre todo en el área de las métricas. He hecho tal lío que estoy orgulloso de mí mismo. Soy un verdadero encanto, y soy un auténtico manitas, así que manténgame a raya :-)
