Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2033
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Escribir redes neuronales en el terminal no es una opción en absoluto. Allí cualquier función puede no funcionar de repente como se espera. Utilice los ya probados.
Muestra una imagen de cómo son los racimos de árboles, aún no sé de qué estamos hablando.
¿Por qué abrirlo? :) Sólo hago una mini copia con una estructura similar para la depuración.
Lo he reconstruido varias veces y ocupa 6GB después de desempaquetar.Día de la semana, día del mes, hora, minuto, ...igual para la salida..., duración de la operación en minutos, SL, TP, resultado +-1
Bueno, una rejilla regular está bien) con la recurrencia estoy averiguando cómo calcular el gradiente
¿Quiere escribir la red usted mismo?
Hay un mínimo de palabras y un máximo de código en Python, pero también en inglés.
https://datascience-enthusiast.com/DL/Building_a_Recurrent_Neural_Network-Step_by_Step_v1.html
se trata de simples filtros digitales con un montón de coeficientes de filtrado
Escribir redes neuronales en el terminal no es una opción en absoluto. Allí, cualquier función puede funcionar repentinamente de una manera diferente a la esperada. Uso listo y probado
¿Por qué?
estos son sólo filtros digitales ordinarios con un montón de coeficientes de filtro
¿Por qué?
estos son sólo filtros digitales ordinarios con un montón de coeficientes de filtro
¿Por qué?
Eso es lo que estoy diciendo) Lo principal es que todo debe ser calculado correctamente
Ya que tienes experiencia en redes convencionales, debes haber probado a realizar el entrenamiento utilizando MQL y código C++ puro por interés, si no, pruébalo y obtendrás una visión inmediata.
Porque es medio japonés
Recuerdo una promesa de añadir WinML con ONNX)
Por sí sola es poco probable que dé buenos resultados, se recomienda apilarla con las circunvoluciones