Maxim Dmitrievsky:

Sí, acabo de revisar todo tipo de artículos para ver lo que es interesante sobre el tema :) Bueno, la principal ventaja sobre MLP, según tengo entendido, es la velocidad y los ajustes mínimos (aquí no lo son en absoluto) y que estas rejillas casi no se reentrenan

Bueno y la fuerza f gaussiana se utiliza en lugar de la de stydent. Para cada entrada, se crea una fie de densidad de vértices, y luego se suman linealmente los resultados a la salida

por cierto, PNN y GRNN están disponibles en forma de mql, pero aún no los he probado y no los he comparado con MLP

https://www.mql5.com/ru/code/1323

Yuriy Asaulenko:
Bueno, por fin se han rendido estos trucos de MKL. Hay un software profesional, probado por miles de usuarios, y lo utilizan. Yo creo que sí.

Estoy de acuerdo.

Si yo fuera Maxim, pondría en papel todos sus interesantes hallazgos, y para el drenaje específico del grial utilizaría Visim o algo parecido.

 
¿VisSim? - ¿Bromeas? Como decía Ellochka Shchukina). Necesito softwares donde esté todo, que son Python y R. Aunque ninguno de ellos es un gran experto, pero a juzgar por Internet y, en general, por mis propias observaciones.
Yuriy Asaulenko:
Abandona por fin estos trucos de MKL. Disponga de un software profesional, probado por miles de usuarios, y utilícelo. Yo creo que sí.

Hago mi propio, puramente para TC :) incluso habrá elementos de memoria (retrasos), como la recurrencia (un poco) :) es simple, quiero decir, hacer cualquier arquitectura de la red, más difícil de hacer un solver como backprops, pero se puede en el optimizador si los pesos no son mucho

esto es sólo un ejemplo, puedes mirar el código para ver cómo se implementan los backprops y los NS

 
Maxim Dmitrievsky:

Hago mi propio, puramente para TC :) incluso habrá elementos de memoria (retrasos), como la recurrencia (un poco) :) es simple, quiero decir, hacer cualquier arquitectura de la red, más difícil de hacer un solver como backprops, pero se puede en el optimizador si los pesos no son mucho

esto es sólo un ejemplo, puede mirar el código para ver cómo se implementan las copias de seguridad y el NS

Bueno, en mi opinión, no hace falta ser radioaficionado, son otros tiempos. Ni tú ni yo lo haremos profesionalmente.

Estoy reparando sistemas de comunicación por satélite con un amigo. Y son casi los únicos en la Federación Rusa. Bueno, nunca se pueden hacer (quiero decir fabricar) esas cosas... La época de los radioaficionados ha pasado.

Yuriy Asaulenko:

Bueno, en mi opinión, no hay necesidad de ser un radioaficionado, son otros tiempos. No es que tú o yo podamos hacerlo profesionalmente.

Mi amigo y yo reparamos sistemas de comunicación por satélite. Y son casi los únicos en la Federación Rusa. Bueno, nunca se pueden hacer (quiero decir fabricar) esas cosas... La época de los radioaficionados ha pasado.


ahora todo lo hacen los robots :) deberíamos hacer robots que hagan robots que hagan cosas

Entiendo, sólo tengo algunas ideas, es una especie de creatividad ... ninguna tarea específica cómo hacerlo bien

 
Maxim Dmitrievsky:

todo el mundo está haciendo robots ahora :) tenemos que hacer robots para hacer robots que hagan cosas

Lo entiendo, sólo hay algunas ideas, es algo creativo

No hablo de creatividad. Pero utiliza un software profesional en él, no artesanal. Pero no insistas. Depende del declarante).
 
Yuriy Asaulenko:
No hablo de creatividad. Pero utiliza un software profesional en él, no artesanal. Pero no insisto. Depende del declarante).
He puesto arriba el enlace a PNN en Python. Supongo que no ha funcionado).
 
Aleksey Terentev:
He puesto arriba un enlace a PNN en Python. Probablemente no lo consiguió).
Lo tengo. Pero sigue hablando de ACM. Eso es lo que quiero decir. No funciona si hacemos DM. No lo creo.
Redes de propagación hacia delante enfocadas con retrasos temporales

En el reconocimiento de patrones estructurales, es habitual utilizar redes neuronales estáticas. En cambio, el reconocimiento del patrón temporal requiere el procesamiento de imágenes que cambian con el tiempo, y la generación de una respuesta en un punto concreto del tiempo que depende no sólo del actual, sino también de varios valores anteriores.

¿Existe tal cosa? :) Exactamente el tipo de tales arquitecturas funcionará en Forex, en teoría... pero hay que experimentar. Es fácil de hacer, sólo hay que añadir a MLP un par de neuronas "interesantes", o combinar 2 modelos.

Sólo hay que tomar PNN en lugar de MLP, y atornillar el resto en la parte superior y en los lados.


