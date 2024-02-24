Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 597

sibirqk:
Imho, por supuesto, pero aquí cada página de este hilo, es necesario comenzar con el lema de SanSanych - "basura en, basura fuera. Y todos tus talentos cognitivos y creativos deben dirigirse en primer lugar a reducir la basura en la entrada, y sólo entonces tratar de poner una carga extrema en el hardware de tu ordenador.

¿también eres un cazador de tesoros en busca de cosas comestibles?

 
Maxim Dmitrievsky:

¿También eres un cazador de tesoros en busca de algo comestible?

La vida hará - ...
Realización de un esquema de clasificación no dinámico que es fácil de implementar

¿quizás falta algo? ¿alguna idea? :)

el número de neuronas se puede añadir, ahora hay 2 en la capa oculta


 
1) ¿Cómo va el entrenamiento? No veo cómo se aplican los pesos.
2) ¿Están disponibles los pesos de la propia neurona?
3) Como medio, puede tomar el derivado del cierre o MA rápido de la orden 1-4. O incrementos.
4) Yo pondría el tamaño de la capa oculta igual a la entrada.
 
Esto no es un eslogan de SanSanych. Sólo tienes que buscar en Google.
 
Sólo perderás tu tiempo. En los datos reales no funcionará.

Por ejemplo: Una respuesta errónea de la NS, y afectará a todas las siguientes.

 
Yuriy Asaulenko:
Esto no es un eslogan de SanSanych. Al menos, búsquelo en Google.

Eso es seguro: es un cartel en el edificio de Estadística.

 
SanSanych Fomenko:

Eso es seguro: es el cartel del edificio de Estadística.

No sólo. Hay muchos otros lugares donde cuelga ese cartel).
 
Yuriy Asaulenko:

Sólo perderá su tiempo. Esto no funcionará con los datos reaad.

Por ejemplo: una respuesta NS errónea afectará a todas las siguientes.

La red neuronal elimina lentamente los errores 👍😀😎
 
Yuriy Asaulenko:
No sólo. Hay muchos otros lugares donde cuelga este cartel).

Sigo con el tema, por así decirlo.

Pero en las estadísticas, es una cuestión de principios.

Y todo se trata de la correlación, porque uno de los conceptos básicos y el más medio, y todo porque la correlación SIEMPRE tiene un valor y ningún valor "ningún valor = NA". Si pensamos en la Edad Media, se dedicaron varios centenares de años a esto, a encontrar correlaciones donde en principio no podía haberlas.


Cuando empecé a aprender R, me sorprendió la cantidad de cosas que llevan con esta NA.

