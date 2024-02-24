Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 558
Para rematar, las cifras de la monografía de R. Feynman sobre las amplitudes de probabilidad de las transiciones cuánticas
Aquí estoy - estoy a punto de empezar a emitir una nueva teoría durante 3 o 4 meses... ^))))))))
Lo principal es no dejar que todo se eternice :) parece, pero aquí las probabilidades a diferentes amplitudes en un gráfico ya, digamos, desvirtuado. Y si añadimos el componente de tendencia será aún más complicado
Resulta que incluso un simple NS fuera de la muestra de entrenamiento no funciona muy bien ....
No es un simple NS, sino un NS de una configuración particular. De arriba a abajo -
Una vez generado esto (1) - esto (2), encaja esto (3) ......)))))
mi cerebro finalmente se rompió :) al diablo, voy a convertir BP :)
oh este mundo no lineal... escuchando a gordon de fondo :)
Los postsde Vizard_ hacen que hasta mi cerebro cuántico se rompa...
Creo que es el pariente más cercano de R. Feynman quien escribe aquí con ese apodo :))))
Por eso es fácil confundirse, digamos que estábamos usando lineal o regresión y todo estaba bien, y luego decidimos cambiar a MLP para las mismas tareas... y ni modo :)
Por eso todo el mundo prefiere utilizar la clasificación, aunque la regresión es buena para hacer pronósticos :)
Incluso diría que la lineal o la regresión son más adecuadas para las tendencias, y la MLP para las planas
Bueno, en primer lugar, sólo necesitamos una clasificación: si hay que llegar a un acuerdo o no. Eso es todo. No necesitamos nada más, sólo 1 y 0. MLP lo hace muy bien. ¿Por qué necesitamos la previsión? - No está en absoluto claro.
En segundo lugar, para el MLP necesitamos formular claramente la tarea y eliminar todo lo innecesario, dejándolo en manos de los métodos algorítmicos. Y en tercer lugar, no imponga su solución a los MLP durante el entrenamiento, como se hace en la mayoría de los artículos locales.
La predicción es una forma de estrellarse, pero se puede estimar la probabilidad de inestabilidad futura :) la predicción es necesaria para adaptar el sistema a las nuevas condiciones, ns mismo se reentrena a los cambios del mercado periódicamente
un clasificador sólo funciona con los resultados de la primera ns
La clasificación también es una predicción, pero a través de una combinación de bahías/celdas, es decir, una simple optimización, se puede hacer más bien cualitativamente con el optimizador estándar
Sí, de todos modos no sé, sólo lo hago de esa manera, es divertido
+ no tengo una neurocelda como tú, y la versión mql no la tiene
También lo terminaré en 2 variantes a la vez, ya veremos... lo tengo olvidado durante las vacaciones
El clasificador bien puede hacer frente a las probabilidades de inestabilidad, al menos con los límites en los que un comercio puede ser relevante.
¿El optimizador interno es de buena calidad? - No estoy seguro en absoluto, más bien estoy seguro de lo contrario).
+ No tengo una red neuronal como la tuya, y no la tengo en mql.
El clasificador puede manejar las probabilidades de volatilidad bastante bien, al menos en los límites en los que la transacción puede ser relevante.En general, el problema de la probabilidad puede no tener solución en absoluto.
¿El optimizador interno es de buena calidad? - No estoy seguro en absoluto, más bien estoy seguro de que es lo contrario).
Y aquí hago una herramienta de previsión, luego sobre algún historial evalúo inmediatamente su calidad... si la calidad está bien entonces enseño al segundo a operar según las previsiones y simplemente define la mejor posición de compra/venta.
(al principio se utilizó la lógica difusa, pero luego decidí cambiarla por la booleana)
La tarea es la misma - la optimización de la función objetivo