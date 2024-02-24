Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 557
El ejercicio con garch me dio un patrón increíble.
no tengo ni idea de qué marco temporal es. puede ser debido a las sesiones de comercio o a la dependencia de los días de la semana... o son flotantes y no están relacionados con el tiempo de comercio
es decir, el precio no ha cambiado, es decir, no quiero comerciar con ellos).
¿a qué hora es? hay que ver qué lo ha provocado - tal vez son las sesiones de negociación, o la dependencia del día... o flotan y no están ligados a la hora de la negociación
es decir, resulta que arima debería funcionar con dichas cotizaciones si se resta la tendencia... y la tendencia debería definirse por separado utilizando МАшка 6)
Esto es H1.
Aquí están sólo los incrementos. Los intervalos son el fin de semana. Así es como dibuja xts y estos valores no están en el archivo
Aquí están los valores absolutos de los incrementos, es decir, ampliados, tomados del gráfico superior
PS.
arima no funcionará porque:
Como resultado de la prueba con H0: se rechazará la ausencia del efecto ARCH
resulta que la simple NS más allá de los límites de la muestra de entrenamiento funciona bastante mal (va a una constante hiperb. tangente)... en el caso de la regresión, es decir, no mucho mejor que la RF
artículo muy ilustrativo
https://habrahabr.ru/post/322438/
Especialmente para Maksim, busqué en las obras de Richard Feynman.
Esto es lo que escribió en los años 60:
Instó a todos, a los mayores y a los pequeños, a los inteligentes y a los estúpidos, en fin, a todos en fila, a trabajar con las funciones de probabilidad del precio, no con el precio mismo. :)))
Tiene sentido :) Mi situación actual es la siguiente: un NS está aprendiendo a predecir el evento más probable (no existe una predicción del 100%), mientras que el otro está aprendiendo a operar con estas probabilidades.
El problema está probablemente en el número de tratos... Me gustaría hacer más, pero la calidad empieza a resentirse
Quiero más, pero la calidad empieza a resentirse.
¡О! ¡Esto es lo que parece ir en la dirección correcta!
Estoy sufriendo por la falta de ofertas en mi modelo... bueno, me aburro mucho.
Pero si consiguen combinar cantidad y calidad de ofertas, seré el primero en suscribirme a su señal, porque trabajar con probabilidades es el camino correcto. Buena suerte.
Teóricamente parece imposible sin algún tipo de información privilegiada o búsqueda de las condiciones específicas del mercado (¿distribuciones?) que existen en este momento, como me ha mostrado SanSanych
pero vamos a ver, gracias :)
R.Feynman, en sus cálculos de las amplitudes de las probabilidades de las transiciones del estado A al estado B, utilizó la siguiente cantidad como entrada:
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
donde
X(t) es el valor actual,
X(t-1) - valor anterior
deltaT - tiempo entre X(t) y X(t-1).
¿Quizás estos mismos datos deberían utilizarse en NS?
pero puedes probar, normalmente se utiliza log(x(t)/x(t-n))
pero también tengo otros predictores con diferentes periodos (lags)
se puede tomar un tiempo exponencial por supuesto... como dijiste, pero se necesita mucha historia
Feynman trabajaba con cuantos y deltaT-->0. En nuestro caso es el tiempo entre ticks.
Algo me tiene interesado en NS también... No es bueno... Puede que empiece a trabajar en alguna teoría de nuevo :))))
Bueno, si hay algo que enseñar, por qué no :)