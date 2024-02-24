Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 477
Esto es lo que he podido conseguir con los datos de prueba. La red está funcionando con indicadores macd, atr, estocástico. Los parámetros de los indicadores son por defecto. Prácticamente no hay señales falsas. Los puntos amarillos son el funcionamiento de la red. Pero la red pierde señales. Necesito ideas sobre la elección de los indicadores y sus parámetros.
¡Corazón, corazón! Realmente sentí la ayuda de ustedes ahora... :-)
Profesor, es usted (nosotros) ayudó a Composter (autor del guión). Y yo te he ayudado en el 4º foro, ofreciéndote a tirar una matraca, simplemente no has entendido))))
Sí, está transmitiendo, así que déjalo estar.
Una imagen de la salida del NS entrenado en la prueba.
Y este es el resultado de la prueba, una copia de la pantalla
97- número total de acuerdos
91 - operaciones exitosas
6 - operaciones fallidas (¡6 de 97, Carl!)
0.938...-parte de las operaciones exitosas.
Se perdió (no se notó en absoluto) cerca de la mitad de ellos. Puedo considerar que fui a comer).
(¡Un desastre!))
Las gachas han sido encontradas.
Sí, así es, así es.
Profesor, fue Composter quien le ayudó (a nosotros) (autor del guión). Y te ayudé en 4 foro, sugiriendo a tirar la matraca, sólo que aún no has entendido))))
No... está bien.... Si hace eso con mis datos, me da miedo imaginar lo que su NS hará con mis datos :-)
¡¡¡¡¡Por favor, ayúdame un poco más y te lo agradecería!!!!!
Escribí un indicador, pero no quiere trabajar en tiempo real. Llama al inidactor básico, realiza su cálculo y añade una flecha en el gráfico. En cuanto aparece una nueva barra, tengo que cambiar de TF para actualizar las flechas y tarda demasiado.... Mira lo que está mal y te diré lo que hace en el medio tiempo.....
Hace lo siguiente.....
Una vez me pregunté qué hace un trader que tiene un robot trabajando y se sienta todo el día en el mercado, como el seguimiento..... ¡¡¡¡¡BORROWN!!!!! Y para divertirme, decidí hacer tal amusement......
"Opciones Binarias", sí, sí, tienes razón, los escépticos dirán, bueno aquí vamos.... Los ignorantes tratarán de burlarse de mí, etc. Bueno, voy a responder.... Bueno, ¿y qué pasa con ????? ¿Qué hacer cuando la ventana empieza a formarse? ¡¡¡¡Boring!!!! El asesor elaborará la señal por sí mismo..... ¿Por qué no picar en BO mientras se forma la ventana? ????
Como resultado, de 5 puntos de bonificación en los alpes, 4 trades+. la serie va hasta ahora +6, -1,+1.
Se parece a esto.....
donde la flecha hacia arriba dice que la próxima barra será hacia arriba, ¡la flecha hacia abajo!
Como puede ver, sólo hay un error.... Y la principal ventaja es que no analizamos todo el mercado, sino sólo las barras de la ventana, y estas flechas no quieren mostrarse en línea ... Eso es lo que pedí en el post anterior....
Esa estadística no dice nada, 91 buenos por 1 punto y 6 malos por una pérdida de depósito puede ser por ejemplo :Z
No lo hace). Es posible, por supuesto). Muy bien, entonces.
5328 -beneficio neto
5391 -beneficio total en operaciones
-63 - pérdida total en las operaciones.
0,988 - eficiencia (5328/5391).
¿Es eso lo que dice? )) ¿O no lo hace también?)
Pero esta es una prueba de la misma NS en otros datos.