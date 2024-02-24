Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 475
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Tengo una cuenta en Otkritie. ¿Qué más puedo añadir? El volumen es lo primero que se me ocurre. El Forex no lo tiene. Que yo sepa, no hay nada más en el terminal que el precio y el volumen. Entonces, ¿resulta que necesitamos datos del exterior? Intenté detectar inversiones en zigzag en el índice RTS, Sberbank y Siska. Los resultados no son muy buenos. Se pierden muchas señales. En algunos casos hay muchas señales falsas. Intenté predecir el precio de la siguiente barra usando Siska. Los resultados tampoco son muy buenos. Nunca he intentado utilizar mis conocimientos y no da muchos resultados. Si tienes ganas, te describo cómo se configura y qué se ejecuta. Hay tres etapas: exportación de datos de la chatarra MT, entrenamiento de la red (script de Python), observación de los resultados en MT (indicador listo). Para trabajar con redes es necesario instalar la biblioteca desde el sitio de Microsoft. Y con soporte del lenguaje Python.
Tengo una cuenta en Otkritie. ¿Qué más puedo añadir? El volumen es lo primero que se me ocurre. El Forex no lo tiene. Que yo sepa, no hay nada más en el terminal que el precio y el volumen. Entonces, ¿resulta que necesitamos datos del exterior? Intenté detectar inversiones en zigzag en el índice RTS, Sberbank y Siska. Los resultados no son muy buenos. Se pierden muchas señales. En algunos casos hay muchas señales falsas. Intenté predecir el precio de la siguiente barra usando Siska. Los resultados tampoco son muy buenos. Nunca he intentado utilizar mis conocimientos y no da muchos resultados. Si tienes ganas, te describo cómo se configura y qué se ejecuta. Hay tres etapas: exportación de datos de la chatarra MT, entrenamiento de la red (script de Python), observación de los resultados en MT (indicador listo). Para trabajar con redes es necesario instalar la biblioteca desde el sitio de Microsoft. Y con soporte del lenguaje Python.
Además del precio y el volumen hay algunos hilos más. En MT5, van sin historial, por lo que hay que acumularlos.
Es mejor prever entradas específicas (idealmente) IMHO, pero se puede empezar con un zigzag. No quiero parecer infundado, la imagen es mejor:
Estos son todos los datos disponibles en MT5 (sin contar el cristal). El intercambio proporciona algunos datos adicionales, pero no son críticos.
No sé cómo jugar con estos símbolos, pero no sé si tengo tiempo para jugar. Cuando lo tenga en mis manos (y lo tendrán), no lo ofreceré).
Dime cómo obtener estos datos en MT5 para Forts. Yo haré el resto. Y lo más importante es la longitud de estos datos en barras. Cuanto más larga sea la historia, mejor. Si no puedo conseguir estos datos por mí mismo, no me interesará hacer una red con ellos. De todos modos, no podré utilizarlo en mi comercio.
Además del precio y el volumen, hay otras corrientes. En MT5 no tienen historial, por lo que hay que acumular.
Es mejor predecir entradas específicas (idealmente) IMHO, pero también puedes empezar con un zig-zag. No quiero parecer infundado, la imagen es mejor:
Estos son todos los datos disponibles en MT5 (sin contar el cristal). El intercambio proporciona algunos datos adicionales, pero no son críticos.
En cuanto a los juegos, si tuviera tiempo, no los ofrecería. Cuando lo tenga en mis manos (y serán bastantes), no lo ofreceré).
Todos sus datos se retrasan o aparecen simultáneamente con los cambios en las cotizaciones, hay que tomar una serie de precios y trabajar sólo con ella a través de diferentes manipulaciones.
Todos sus datos se retrasan o aparecen simultáneamente con los cambios en las cotizaciones, es necesario tomar la serie de precios y trabajar sólo con ella mediante diversas manipulaciones
Los datos no son míos, son de la bolsa. No van por detrás de los precios en ningún caso, sino que son la causa del cambio de precios (uno de ellos).
¿O crees (junto con Yusuf y J.Dow) que ya se ha tenido en cuenta todo en el precio)? Entonces sí, toma un precio.
Los datos no son míos, son de la bolsa. No van por detrás del precio en ningún caso, sino que son la causa de la variación de los precios (uno de ellos).
¿O crees (junto con Yusuf y J.Dow) que todo está ya considerado en el precio)? Entonces sí, toma un precio.
Bueno, sí, teniendo en cuenta todas las cosas. ¿Cómo puede el interés abierto ser una razón para el cambio de precios?
Dime cómo obtener estos datos en MT5 para Forts. Yo haré el resto. Y lo más importante es la longitud de estos datos en barras. Cuanto más larga sea la historia, mejor. Si no puedo conseguir estos datos por mí mismo, no me interesará hacer una red con ellos. De todos modos, no podré utilizarlo en el comercio.
Bueno, sí, teniendo en cuenta todas las cosas. ¿Cómo puede el interés abierto provocar cambios en los precios?
No quiero discutir con Yusuf, pero voy a responder. Si se tuviera en cuenta todo, el precio se quedaría quieto o saltaría de un nivel a otro. ¿Lo observamos? ¿Incluso en la inauguración?
¿Por qué lógica es esto un salto o en su lugar? algo sucede en el mercado se refleja instantáneamente en el precio, la teoría de un mercado eficiente :)
¿Por qué tipo de lógica está saltando alrededor o en su lugar? algo sucede en el mercado y se refleja instantáneamente en el precio, la teoría del mercado eficiente :)
Esta es la teoría del caballo esférico en el vacío)) ¿Qué significa para usted la palabra instantánea?