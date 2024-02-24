Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 471
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Fa y Misanya no son mineros)))
Servirá para pajearse con los loros. + LightGBM, + CatBoost.
Quieres conseguir un corte un poco mejor - poner python y todo en la GPU...
¿Hay un aumento significativo en el frente de la RF regular? Solo que si no tiene sentido así seguiré usando la RF desde el terminal :) Alguien aquí ya escribió que la ganancia de calidad media no es muy significativa (reducción de errores, o lo que sea). Aun así, es mejor que un MLP desnudo sin autocodificadores + velocidad.
Por supuesto, lo principal sigue siendo el método de aplicación, la selección de los predictores y demás magia negra
Está escrito en Java y consume mucha memoria. No funciona ni mejor ni peor que otros paquetes similares de R. Hay una desventaja y una ventaja: la mejora constante sin compatibilidad con el pasado.
Está bien experimentar pero no lo recomendaría para el trabajo (IMHO).
Buena suerte
Acabo de sacarlo y lo he usado un poco para tener una mejor perspectiva. He tenido problemas de compilación con vs15. La instalación de 17 ayudó.
Hz el manual que hice yo mismo en general, ahora desde otro ordenador. Se pueden ver las posibles soluciones en el githab -
https://github.com/catboost/catboost/issues
Por ejemplo...
https://github.com/catboost/catboost/issues/72#issuecomment-323100557
Sí, y no compila con vs15. Lo intentaré con el 17 en cuanto tenga tiempo.
Buena suerte
Se me estaban acabando los experimentos porque es incómodo tirar de archivos de ida y vuelta del terminal al predictor y me faltan ganas de reescribirlos en mql :) Hay algunas librerías de terceros que son bastante complicadas de reescribir.
En un hilo se escribió que las DLL no funcionan en MT5 (o no funcionan todavía)
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Cómo integrar MQL y R
Vladimir Perervenko, 2017.08.25 13:43
MT4 funciona bien con DLL. Cinco después de una serie de mejoras no acepta DLL. Los últimos builds de MT5 aunque no lo he comprobado.
Creo que hay que esperar a que MT5 se asiente y sólo entonces perfeccionar la DLL.
Buena suerte
Si tienes un buen Asesor Experto y luego puedes añadirlo a tu robot de trading, no necesitas copiar todo a MQL, no hay nada malo en "arrastrar" los archivos de un lado a otro. Basta con utilizar la RAM-Disco y todo se hará directamente a través de la memoria. La velocidad de transferencia es de gigabytes por segundo. Probado. Incluso inicié un hilo de este tipo hace medio año.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias de comercio
Disco RAM.
Yuriy Asaulenko, 2016.04.07 21:59
He pensado que un disco virtual en la memoria del PC puede ayudar a acelerar el intercambio de MT a través de archivos con software externo. Entre mis sugerencias elegí AMD Radeon. Por si a alguien le interesa, el enlace es Radeon™ RAMDisk. Existe una versión gratuita para discos de hasta 4 GB.
Lo instalé sin ningún problema. Puede configurarse para que se sobrescriba al apagar, o para que se restablezca el contenido en el disco duro. Al iniciarse se enciende automáticamente o por el usuario.
ZS Resulta que eso es lo que estábamos discutiendo allí contigo).
Se ha escrito en un hilo que las DLL en MT5 no funcionan (o no funcionan todavía).
Pero no es necesario reescribir todo en MQL, y no hay nada malo en "tirar" de los archivos de ida y vuelta. El disco RAM será suficiente y todo se hará directamente a través de la memoria. La velocidad de transferencia es de gigabytes por segundo. Probado. Incluso inicié un hilo de este tipo hace medio año.
Resulta que lo discutimos allí con usted).
jeje ) Nah, tengo que preparar los archivos para el predictor, cogerlos, esperar a que los lea, devolverlos... Optimizar los parámetros está fuera de lugar, ejercicio inútil, si quiero hacer genética u otra cosa... todo tiene que hacerse en un entorno, el ahorro de tiempo es grande... Lástima que R no lo haga por sí mismo, yo iría a por ello entonces ) pero no me gusta toda esta muletilla, cuando te pones a escribir un sistema... ni siquiera sabes lo que vas a escribir y tienes que concentrarte en tus pensamientos mientras tienes que concentrarte en la infraestructura y el software... sin ni siquiera entender el punto y si algo va a funcionar o no... no, soy demasiado vago, no soy un solucionador de problemas complicados :)
Y yo dije...
Con el tiempo, las cosas volverán a la normalidad, pero al igual que a veces la vejez llega sin sabiduría, a veces algunos no están a la altura.
PD:Bonita foto en la imagen, te queda bien, me recuerda al "amigo" de Lenonardo Davinci - Salaya.
Y yo dije...
Con el tiempo, las cosas volverán a la normalidad, pero al igual que a veces la vejez llega sin sabiduría, a veces algunos no están a la altura.
jeje ) No, tengo que preparar los archivos para el predictor, llevarlos, esperar a que los calcule, volver... La optimización de los parámetros está fuera de lugar, es inútil, si quiero hacer genética u otra cosa... Todo debería hacerse en un solo entorno, ahorrando mucho tiempo... Lástima que R no lo haga por sí mismo, yo iría a por ello entonces ) pero no me gusta toda esta muletilla, cuando te pones a escribir un sistema... ni siquiera sabes lo que vas a escribir y necesitas concentrarte en tus pensamientos mientras necesitas concentrarte en la infraestructura y el software... sin ni siquiera entender el punto y si algo va a funcionar o no... no, soy demasiado vago, no soy un solucionador de problemas complicado :)
En mi opinión, la interoperabilidad de diferentes programas no es una muleta, sino una tendencia universal. No en vano, casi todos los programas informáticos tienen API y otros tipos de interacción con programas de terceros.
No tenemos API (, pero me parece que el futuro no consiste en reinventar la rueda dentro de MQL, sino en utilizar las capacidades de las aplicaciones de terceros en TC.
En mi opinión, exageras las dificultades:"hay que preparar los archivos para el predictor, retirarlos, esperar a que los calcule, devolver los...ni siquiera se plantea una optimización completa de los parámetros". Quizás, quizás).
En mi opinión, la interoperabilidad de los distintos programas no es una muleta, sino una tendencia universal. No en vano, casi todos los programas informáticos tienen API y otros tipos de interacción con programas de terceros.
No tenemos API (, pero me parece que el futuro no pasa por reinventar la rueda dentro de MQL, sino por utilizar aplicaciones de terceros en TC.
En mi opinión, exageras las dificultades:"el predictor debe preparar los archivos, buscarlos, esperar a que se cuenten y volver... la optimización de parámetros en toda regla está fuera de lugar ". Quizás, quizás)).
Me temo que soy perezoso)) ahora me he detenido en mi propio nivel, algo parece funcionar y me satisface ahora ... Estoy mirando hacia la lógica difusa combinada con NS o RF, tengo algunas ideas ... todo existe en MT5 :)
es decir, no todo lo que hay en mt5 ha sido probado :)
PD:Bonito cuadro el de la foto, te queda bien, me recuerda al "amigo" Salaya de Lenonardo Davinci.
No vuelvas a empezar para no tener que disculparte de nuevo.