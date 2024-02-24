Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3222
He publicado los scripts, así que no necesitas inventar nada tú mismo para probar nuevos datos.
Bueno, entonces tu gráfico no es aleatorio.
Sí. Hay media entrada de blog sobre el tema.
La pantalla muestra que hay 10-20 veces más transacciones (casi 20K). Algunos ajustes de generación son, obviamente, el grial. Aparentemente, usted hace que el precio Avg fluctúe mucho.
Esto es lo más probable, de lo contrario no habría necesidad de añadir un seis. No fue a ninguna parte en sus generaciones.
Hay dos generaciones en la captura de pantalla. Bolas curvas aleatorias. Son inútiles hasta ahora.
También me di cuenta de que después de la generación, la propagación es mucho mayor.
Voy a comprobar más tarde, tal vez es un error.
Lo único es que tenemos que hacer algo para evitarlo.
He aquí este caso.
A la izquierda hay relativamente pocos vcrops del original, a la derecha hay más.
A la izquierda.
A la derecha.
No se puede decir que visualmente a partir de los gráficos. A grandes rasgos, la única razón por la que lo entiendo es porque entiendo el principio del generador.
Hay relativamente pocos vcrops del original a la izquierda, y más a la derecha.
Intenté tomar el mejor conjunto de dicha pseudogeneración y ejecutarlo en el original. Obtuve una línea recta con un beneficio mayor.
En general, no está claro.
genera una basura en comparación con el original, no hay errores en el código, creo que
Por eso la dispersión es mayor, hay que multiplicar el valor generado por 0,3. No sé por qué esto es así :) Tal vez debido a las emisiones raras de la original, que desplazar los pesos
CSV: hora oferta demanda.
Me parece que los milisegundos no se restauran correctamente. He comparado CSV con el historial de garrapatas en el terminal.
No lo entiendo.
En el fichero CSV desplegado a partir del fichero BIN, el valor en milisegundos del primer campo (tiempo) no coincide con el original (terminal).
Aquí.