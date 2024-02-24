Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2971
En staites aprender no es una opción....
de nuevo midijorney te contradice. Toma muestras de bases de datos reales (de estadísticas, del pasado) y entrena redes en ellas. El resultado es bastante bonito.
Para que las NN funcionen, se necesitan dos cosas: 1) necesitamos un pasado fiable, 2) necesitamos un montón de muestras (o las mejores o las peores, o todas, pero con puntuaciones).
Aquí entramos inmediatamente en la contradicción de que "el precio lo incluye todo"... y no es así :-) en el punto (2) utilizamos información que no está disponible en (1).
Pues bien, el grial se ha aprendido, ¿qué te impide rastrillar la pasta)?
¿tal vez usar el cerebro? :-)
Bueno, eso es gracioso, 20 páginas de "cómo usar el BLEEP".
Lo que nos impide palear dinero en este contexto es
1) la falta de muestras reales (muestras, estadísticas) en el espacio previsible disponible. ¿Tienes amigos en DC que proporcionen un estado "impersonal" del cliente durante 3-5-10 años? (10 es fantástico, al menos 3).
2) ya se ha mencionado, largas estadísticas reales utilizan información que no está disponible para la repetición.
1) O es eso, y funciona.
2) O está todo en automático y nunca funciona.
Sigo en el punto 1) pero estoy soñando con el punto 2)
no en términos de ataques R, pero sólo que las entradas parecen extraterrestres.
en el que no hay casi nada de mercado (aunque ¿qué es el mercado?) - sólo aritmética.
Su ML entró de una sobrecompra/sobreventa en un momento estrictamente significado. Unidad de lugar+tiempo (en la que se atornilla la rama)
Y quién soy yo entonces))))
La situación es la contraria. Nadie utiliza R de los grandes implementadores. Y la gente no es la última en TI. Aunque python no está en gran demanda allí, por lo general scala.
Yo usé becky mailer hasta la última vez, y no mucha gente lo conocía del todo, emeditor en vez de notepad tampoco es la opción más frecuente, pero son herramientas, y el lenguaje es una herramienta, ¿qué más da, con qué hacer una manualidad? Los cortes son lo principal)))) Parece que mi pala es amarilla, y es mejor que tu verde))))))
Aunque quizá no sea del todo correcto, el tamaño y la configuración de las palas son diferentes)))))
Cada trabajo tiene su propia herramienta, esa es la diferencia...
¡porque los cortes son lo más importante!
Si tienes que cavar.
puedes cavar con una pala, puedes cavar con una retroexcavadora, y hay gente que cava con una cuchara.
Por supuesto, la excavadora es lo más.
Si tienes que analizar químicamente el suelo, ¿para qué necesitas una retroexcavadora?
Esta es una disputa que viene de lejos, desde la mitad del hilo. Imposible de parar )