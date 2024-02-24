Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2968
la mitad del error de predicción, es decir, un 10% de error, da aproximadamente la misma pérdida que el resto de entradas positivas.
50/50 en el dinero
porque el objetivo es incorrecto y el propio enunciado del problema es incorrecto.
El problema es que el mercado es eficiente, para aquellos que no tienen grandes cantidades de dinero para mover el mercado o al menos el conocimiento de información privilegiada sobre grandes cantidades de dinero para seguirlos.
Llegados a este punto, quizá podamos entrar sin problemas en un callejón sin salida evolutivo y dejar paso a otras especies normales :D
Julia está al caer, por ejemplo. Pero será divertido si algún ChatGPT 6 elimina la necesidad de tales lenguajes y se puede usar un lenguaje normal)
Probablemente no veremos esa etapa. Y Julia es realmente muy prometedor y bien integrado en R. Pero mientras se está desarrollando intensivamente sólo podemos experimentar. Pero no es seguro :)
pero por alguna razon toda la rama esta sentada en R, y no quiere tocar python sin necesidad....
todos los programadores que conozco que saben tanto python como R, todos eligen R.
y llamar sarcástico a algo que no conoces es señal de ignorancia... y juzgar lo que no conoces también es señal de ignorancia....
La situación es la contraria. Nadie utiliza R de los grandes implementadores. Y no son los últimos en TI.
porque no es para eso.
¿Por qué nadie escribe sitios web en C++?
Cada lenguaje tiene su tarea, por eso hay tantos.
Simplemente elegí lo que me resultaba más familiar, más parecido a mql, y lo que me resultaba menos familiar (no familiar) lo llamé cramped. Y debería haber estudiado...
Bueno, está bien, fue diseñado así....
Pero, ¿por qué esos ataques pasivo-agresivos a R todo el rato? Es el mejor lenguaje para sus tareas, para eso se creó,
Python es un lenguaje general con pretensiones de ser fácil de aprender...
Lo principal no es eso, sino hacer tratos bonitos con la ayuda de algoritmos.