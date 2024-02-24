Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2968

СанСаныч Фоменко #:
la mitad del error de predicción, es decir, un 10% de error, da aproximadamente la misma pérdida que el resto de entradas positivas.

50/50 en el dinero

mytarmailS #:

porque el objetivo es incorrecto y el propio enunciado del problema es incorrecto.

El problema no es la orientación, hay probablemente 10 personas aquí que están ejecutando pruebas con MO y cada uno tiene una versión diferente de la orientación. Pero todo el mundo tiene el mismo 50/50.
El problema es que el mercado es eficiente, para aquellos que no tienen grandes cantidades de dinero para mover el mercado o al menos el conocimiento de información privilegiada sobre grandes cantidades de dinero para seguirlos.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Llegados a este punto, quizá podamos entrar sin problemas en un callejón sin salida evolutivo y dejar paso a otras especies normales :D

Julia está al caer, por ejemplo. Pero será divertido si algún ChatGPT 6 elimina la necesidad de tales lenguajes y se puede usar un lenguaje normal)

 
Forester #:

50/50 en el dinero.

¿Qué es eso? Si no es la respuesta que el objetivo está equivocado.


Como ejemplo:
"Quiero maximizar el beneficio en dinero, pero estoy prediciendo un zigzag".
 
Aleksey Nikolayev #:

Aleksey Nikolayev #:

Julia está en camino, por ejemplo. Pero será divertido si algún ChatGPT 6 elimina la necesidad de tales lenguajes y puedes usar un lenguaje normal)

Definitivamente no pasarán por alto python, no tiene sentido. Si necesitas velocidad, hay todo tipo de aceleradores para trozos de código. Pero no puedo imaginar que un grupo de aficionados huirá de la referencia de los lenguajes de alto nivel. Pasó lo mismo con GO, no mucha gente corrió a hacer MO en él.
Y python es lo más sencillo e intuitivo posible.
R, con su estrecha sintaxis, tampoco es un competidor. Me parece que una sintaxis rechoncha de alguna manera distorsiona la mente y estropea el estado de ánimo.

Por eso lo elegí inicialmente y no salí perdiendo. Aunque no soy programador y en esencia es lo mismo.

 
pero por alguna razon toda la rama esta sentada en R, y no quiere tocar python sin necesidad....

todos los programadores que conozco que saben tanto python como R, todos eligen R.


y llamar sarcástico a algo que no conoces es señal de ignorancia... y juzgar lo que no conoces también es señal de ignorancia....

mytarmailS #:

pero por alguna razón toda la rama está sentada en R y no tocará python a menos que sea necesario.

Todos los programadores que conozco que conocen muy bien tanto python como R, todos eligen R como único


y llamar sarcástico a algo que no conoces es señal de ignorancia... y juzgar lo que no conoces también es señal de ignorancia....

Es todo lo contrario. Nadie usa R desde los principales implementadores. Y no son los últimos en informática. Aunque ahí tampoco hay mucha demanda de Python, normalmente scala.

¿Qué ignorancia? Al principio me descargué R y python. Curioseé en ambos y lo entendí todo a la primera, sin que nadie me lo pidiera. Al contrario, una opinión imparcial. De R-studio en general dejó un residuo desagradable.
 
Maxim Dmitrievsky #:
La situación es la contraria. Nadie utiliza R de los grandes implementadores. Y no son los últimos en TI.

porque no es para eso.

¿Por qué nadie escribe sitios web en C++?

Cada lenguaje tiene su tarea, por eso hay tantos.

Maxim Dmitrievsky #:

¿Qué ignorancia? Inicialmente descargué R y python. Curioseé por ahí y entendí todo a la primera, incluso sin que nadie me incitara. De R-studio en general residuo desagradable se mantuvo.

Simplemente elegí lo que me resultaba más familiar, más parecido a mql, y lo que me resultaba menos familiar (no familiar) lo llamé cramped. Y debería haber estudiado...

mytarmailS #:

porque no es para eso.

¿Por qué nadie escribe sitios web en C++?

Simplemente elegí lo que era más familiar, más parecido a mql, y lo que era menos familiar (no familiar) se llamaba jerky. Deberías haber aprendido...

No es difícil aprender nada. Pero el grano racional sugería que no hay sentido ni ventajas para sus oficios.

Empecé a escribir código en Python enseguida, sin casi estudiarlo. Luego fueron necesarias un par de librerías básicas y ya está.

No hay tareas en las que R gane. La estadística es un mito. Algunos justifican así su elección, como Sanych.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Empecé a escribir código en Python enseguida, sin casi aprenderlo. Luego fueron necesarias un par de bibliotecas básicas y ya está.

Bueno, está bien, fue diseñado así....

Pero, ¿por qué esos ataques pasivo-agresivos a R todo el rato? Es el mejor lenguaje para sus tareas, para eso se creó,

Python es un lenguaje general con pretensiones de ser fácil de aprender...


Lo principal no es eso, sino hacer tratos bonitos con la ayuda de algoritmos.


