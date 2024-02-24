Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2977
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Para conseguir un estudiante inteligente - sí, sería bueno si él o ella entiende la esencia, no sólo las fórmulas. Alguna experiencia en la búsqueda de una persona así?
Hay muy poco público objetivo para los artículos sobre Python. En este sentido, Dmitriy está más interesado con su serie de artículos - haga clic en el probador y obtener el resultado. Sobre la idea en sí - tratar de hacer el cribado no por 0,5, pero por 0,35 - es decir, TN donde se clasifica con alta confianza, y preferiblemente en un control para detener el aprendizaje de la muestra.
Ya está abierta la previsualización de modelos ONNX directamente en el editor:
¿Quién es Dimitri?
Ya está abierta la previsualización de modelos ONNX directamente en el editor:
Parece que es habitual visualizarlos con gráficos.
¿Qué puede hacer en principio la visualización?
El estudiante tiene que encontrarte él mismo :)
Hmm, ¿cómo podría averiguar más :)
Acabo de escribir sobre menor volumen de ejemplos malos correctamente clasificados debido a su precisión de clasificación.
Tiene código muy difícil de leer, pero en general se puede entender. Creo que es un muy buen incentivo para su comprensión personal de MO. Y el código reproducible es muy importante para entender el proceso. Especialmente si alguien quiere hacer algo propio.
Sí, eso es lo que pasa: años perdidos.
¿Quién es Dimitri?
Aquí están sus artículos.
Hmmm, ¿cómo podría saber más de eso :)
Acabo de escribir sobre el menor volumen de ejemplos malos clasificados correctamente debido a su precisión de clasificación.
Su código es muy difícil de leer, pero se puede entender en general. Creo que para su comprensión personal de MO esto es un muy buen incentivo. Y el código reproducible es muy importante para entender el proceso. Especialmente si quieres hacer algo propio.
Sí, eso es lo que pasa - años perdidos.