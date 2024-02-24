Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2977

Aleksey Vyazmikin #:

Para conseguir un estudiante inteligente - sí, sería bueno si él o ella entiende la esencia, no sólo las fórmulas. Alguna experiencia en la búsqueda de una persona así?

Hay muy poco público objetivo para los artículos sobre Python. En este sentido, Dmitriy está más interesado con su serie de artículos - haga clic en el probador y obtener el resultado. Sobre la idea en sí - tratar de hacer el cribado no por 0,5, pero por 0,35 - es decir, TN donde se clasifica con alta confianza, y preferiblemente en un control para detener el aprendizaje de la muestra.

El estudiante debe ser capaz de encontrar por su cuenta :)
Sobre el artículo - sí, en general cuanto menor sea la fracción de malas operaciones, más raras y precisas serán las operaciones. Todavía depende de los rasgos y otros trucos. El más importante es el principio de que un trader artificial puede buscar ineficiencias por sí mismo. De forma análoga a como puede hacerlo un humano. Y cuantas más áreas de conocimiento se utilicen en la preparación de TS, más redes neuronales puede haber en el algoritmo, cada una haciendo algo diferente. No tiene por qué parecerse al artículo.

Dmitry ha hecho un gran trabajo, pero no podrá mantenerlo todo debido al volumen. Ahora no tiene sentido, ya que hay onnx. ¿Qué utilidad tiene? Escribir toneladas de código para entender algo desconocido. Por ejemplo, que RL es un método de optimización como los demás. Y trader cuando :)

Pongamos que eres trader, pero no matemático ni programador. Y empiezas a hacer cosas que dan miedo: aprender programación y fórmulas... pasan los años..... Y al final descubres que ni siquiera los matemáticos podrían hacer frente a las tareas que te propones, y no eres más que un junior. El poco envidiable destino de un operador solitario.
 
Ya está abierta la previsualización de modelos ONNX directamente en el editor:


Artículos de RL
 
Renat Fatkhullin #:

Ya está abierta la previsualización de modelos ONNX directamente en el editor:


Parece que es habitual visualizarlos con gráficos.

¿Qué puede hacer en principio la visualización?

 
Maxim Dmitrievsky #:
El estudiante tiene que encontrarte él mismo :)

Hmm, ¿cómo podría averiguar más :)

Maxim Dmitrievsky #:
De acuerdo con el artículo - sí, en general, cuanto menor sea la fracción de malas operaciones, las operaciones más raras y precisas son.

Acabo de escribir sobre menor volumen de ejemplos malos correctamente clasificados debido a su precisión de clasificación.

Maxim Dmitrievsky #:
Dmitriy ha hecho un gran trabajo, pero no será capaz de mantener todo debido al volumen. Ahora no tiene sentido, porque hay onnx. ¿Qué tipo de usabilidad hay? Escribir toneladas de código para entender algo desconocido. Por ejemplo, que RL es un método de optimización como los demás. Y cuando operar :)

Tiene código muy difícil de leer, pero en general se puede entender. Creo que es un muy buen incentivo para su comprensión personal de MO. Y el código reproducible es muy importante para entender el proceso. Especialmente si alguien quiere hacer algo propio.

Maxim Dmitrievsky #:
Digamos que usted es un comerciante, pero no un matemático o un programador. Y empiezas a hacer cosas que dan miedo: aprender programación y fórmulas... pasan los años.... Y al final descubres que ni siquiera los matemáticos podrían hacer frente a las tareas que te propones, y no eres más que un subalterno. El poco envidiable destino de un operador solitario.

Sí, eso es lo que pasa: años perdidos.

 
Aquí están sus artículos.

He puesto mi problema en un hilo aparte - ¡cualquiera que quiera ayudar es bienvenido!
Aleksey Vyazmikin #:

Hmmm, ¿cómo podría saber más de eso :)

Acabo de escribir sobre el menor volumen de ejemplos malos clasificados correctamente debido a su precisión de clasificación.

Su código es muy difícil de leer, pero se puede entender en general. Creo que para su comprensión personal de MO esto es un muy buen incentivo. Y el código reproducible es muy importante para entender el proceso. Especialmente si quieres hacer algo propio.

Sí, eso es lo que pasa - años perdidos.

Bueno, hasta ahora no hay nada que discutir. Está todo en el libro de Sutton y Barto y luego dip RL. Pero los volúmenes son increíbles, estos chicos están trabajando en la uni por un buen salario. Lo que debería ser una cabeza, sería en la dirección correcta :) Interesado en enfoques agotados, basado en la experiencia de la aplicación.

Como han dicho, MO en el comercio ya ha pasado de la clandestinidad a la corriente principal, pero todavía en el nivel de los griales tester. Y la fiebre de los indicadores ha terminado :)
 
https://youtu.be/_j5HP2wrBPE
No entiendo mucho, pero tiene buena pinta.
