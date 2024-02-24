Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1482
Desgraciadamente no conozco la esencia de tu TS, sólo he expuesto el hecho, ***
Te llamaré Pinocho porque eres de madera )))))
Puse los datos de la última figura como predictores a SMM, no di el precio en absoluto, el algoritmo no sabe nada del precio en absoluto, entrené sin maestro y no di un objetivo, el número de estados en SMM es sólo dos.
El SMM no ha conseguido encontrar rebotes rápidos como en el cuadro anterior, pero ha conseguido marcar positivamente los estados del mercado de tendencia.
La figura muestra cómo el SMM identifica dos estados del mercado, el muestreo OOS
el estado 1 está marcado en rojo, el estado 2 está marcado en verde
Eurodólar 5 min.
Creo que mi grial ha sido encontrado...
aquí hay una gran parcela de 7500 puntos
Por supuesto que no es perfecto, pero es sólo el comienzo, hay niveles como puntos de entrada, stoplots, creo que con esta idea voy a hacer un dulce
Gráfico de Eurobucks del 6.12.2018 al 16.01.19? Allí, si sólo se echa mano de algunas varillas, se obtienen señales similares, incluso mejores en algunos lugares.
un vistazo al futurohttps://smart-lab.ru/blog/305752.php
todos los cálculos en p-ku, solo cargo un vector de señales en tslab puramente para visualizar buy-sel como 000110000
así que puentea
si los precios se convierten a un sistema de 2 enteros o, allí, de 8 dígitos, ¿cambiará de alguna manera su representación para NS o el árbol?
al menos la configuración de la red cambiará, ¿verdad?
tengamos 8 bits, alimentamos 0-255 a 1 entrada, y si en código binario, entonces 8 entradas y cada 0-1 será alimentado
y los pesos NS serán más nítidos, la función de activación ahora sólo funcionará en los bordes
SZY: intenta aprender la tabla de multiplicar ;)
La tabla de multiplicar no servirá para calificar
quería probarlo sólo por diversión, tal vez no 8 entradas pero los 8 valores en 1
o gráficos de recurrencia, por ejemplo, cada columna o fila como 010101010
es genial que con el ruido gaussiano y las entradas será el ruido completo, pero por lo demás algún tipo de formaciones estructurales. Y las entradas serán binarizadas, bueno parcialmente, lo que puede reducir el exceso de velocidad
pero si alimentas las columnas o las filas, está mal. Si cada punto tiene una entrada independiente, la dimensionalidad es demasiado alta.
Intenté algo similar, el resultado fue el mismo que con el precio
Intenté algo similar, el resultado fue el mismo que el precio
que se espera )
Sólo estaba repasando las opciones de cómo escalar el precio sin la normalización, la perpetua molestia
Incluso lo convertí en letras una vez), hay un método SAX