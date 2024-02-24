Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2459
Tuve esta cosa durante 2,5 días.
¿Y qué terminaste enseñándome a aparcar?
¡¡¡Saludos hermanos!!!
Recuerdo que lo he dicho más de una vez, pero lo volveré a decir. Sí, el método de entrenamiento y la arquitectura de la NS son importantes, pero mucho más importantes son los datos que se utilizan. En muchos sentidos, una amplia gama de arquitecturas de red funcionará bien con datos bien preparados. Es natural que cada tipo de NS necesite un preprocesamiento específico, pero si los datos de entrada, la información que se toma para entrar en la red tiene sentido para el objetivo, entonces el resultado será visible de inmediato. El punto de la excavación de diferentes métodos de construcción de la NS si la salida sólo en la configuración única todavía no puede trabajar.
Sólo lo digo, por si los jóvenes están leyendo :-)
distinguir entre Tendencia y Plano para incluir el TS adecuado
la opción de buscar colas gordas en la distribución de asimetría en el análisis de series temporales, sigue siendo el camino hacia un modelo de predicción basado en un solo factor... Y los modelos multifactoriales (incluso los que se incorporan a la fijación de precios de las opciones de futuros) siguen pudiendo expresarse matemáticamente sólo de forma general y, por supuesto, el pronóstico(que se determina por los datos de los modelos de regresión estadística) y su nivel de confianza(por la estimación de la adecuación del modelo -por ejemplo, el criterio F de Fisher, etc.), así como los límites, dentro de los cuales el modelo es fiable.), y los límites en los que esta predicción es más probable, - conducen a la necesidad de tener en cuenta también el error del modelo y el error de la predicción...
- Luego pondremos todo esto en las neuronas y trabajaremos las dependencias algorítmicas de los eventos posteriores en los valores de los factores y sus errores... -- eso es, supongo, si lo haces bien... pero para construir tal BC (sistema de computación), para obtener sólo una fracción de probabilidad en la salida de todos modos, no estoy tan entusiasmado con el tiempo...
gracias por los comentarios de aquellos que probaron estas NS, pero, realmente, sin datos de entrada correctos la salida será simplemente "lo que Dios provea" (que no existe sin oferta y demanda de todos modos)
... porque de todos modos me parece que cuantos más factores, mayor es el error acumulado... aunque, por supuesto, uno sólo debe asignar los factores impulsores en su análisis... pero eso es al menos Tipo de Interés y Oferta Monetaria (datos de los que nosotros, como taders minoristas, aparecemos a la última, si es que aparecen)... también habría que añadir las Exportaciones Netas y las Inversiones Extranjeras Netas al análisis de D & S que nadie nos va a contar...
P.D.
por lo que sólo tenemos que confiar intuitivamente en las fuerzas de autorregulación de los tipos de interés y en los impulsos monetarios y fiscales para regular el tipo de cambio.... y esperar los verdaderos Eventos de Conducción y no los chismes de las noticias... un robot no distinguirá en absoluto los dos últimos (especialmente si no obtiene una muestra de datos históricos lo suficientemente grande como para realizar un análisis estadísticamente válido)... para las noticias, los chismes y las reacciones, probablemente valga la pena recorrer la historia para estimar dónde y cuándo se producirá la crisis o la recuperación económica, y hay pocos casos para la validez estadística
por eso los tipos de interés a largo plazo son el mejor amigo de un analista,
los tipos de interés a corto plazo son el mejor amigo del operador... imho (si se estudia su comportamiento)... porque si el dinero se toma del mercado abierto (D & S), es a interés
se volverá en contra de sus hijos y nietos - piense antes de engañar al público
porque es como un boomerang
más bien como el estiércol - no todo el estiércol es bueno para abonar la tierra que se le ofrece... - hay que saber de dónde viene... imho
(en dosis moderadas y de buena calidad puede ser beneficioso)... Por supuesto, de lo contrario puede ser un boomerang...
Se volverá en contra de sus hijos y nietos: piense antes de hacer el ridículo.
¿Qué tiene esto que ver con el Ministerio de Defensa?
Con ese tipo de lógica, se puede llegar hasta la comadrona que atendió el parto )))))
¿qué tiene que ver el Ministerio de Defensa con esto?
Con ese tipo de lógica, se podría ir tan lejos como la partera que dio a luz al bebé )))))
Es sólo un bonito envoltorio para principiantes, y dentro, 0
en el interior será lo que alimente la entrada de la NS -
(al igual que con las neuronas del cerebro humano)
