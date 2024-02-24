Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2397
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No entiendo la diferencia entre tu idea y el constante reentrenamiento de AMO en la ventana deslizante...
Tomas las últimas n imágenes de la actual, ordenadas por tiempo, haces una predicción basada en ellas, ¿qué se supone que hace eso?
Sólo estás recapacitando estúpidamente en la ventana deslizante como con AMO arriba, ¿cuál es la ventaja?
La cuestión es que la longitud de la ventana deslizante no debe establecerse mediante un valor fijo de N, sino que debedeterminarse a partir de la maximización de su longitud, siempre que no contenga ejemplos obsoletos.
Esto es similar a lo que se llama el problema de detección de puntos de cambio
La idea es que la longitud de una ventana deslizante no debe tener un valor fijo de N, sino que debedeterminarse a partir de la maximización de su longitud, siempre que no contenga ejemplos obsoletos.
Esto es similar a lo que se llama el problema de detección de puntos de cambio
N - Me refiero al número de contrapartes, no al tamaño de la ventana
Pero este enfoque no funcionará, al menos no con datos unidimensionales.
A no ser que tome secciones muy largas como imágenes, pero en este caso "maldición de la dimensión".
N - Me refiero al número de ejemplos, no al tamaño de la ventana
Yo también. Aunque, en el nivel de abstracción que se está discutiendo, no importa realmente lo que se quiere decir exactamente: tiempo de calendario, número de compases, número de patrones o cualquier otra cosa. En mi opinión, la no estacionariedad aparecerá con cualquier forma de representar el orden del tiempo.
A mí también.
Ah, así que soy tonto.
La no estacionariedad aparecerá con cualquier forma de representar el orden del tiempo.
Estoy de acuerdo...
En mi opinión, estamos buscando en el lugar equivocado...
En mi opinión, el mercado no es una serie temporal, y siempre será no estacionario si lo miras como un PA.
Estoy tratando de establecer un modelo de niveles.
Tal vez alguien esté interesado en mi modelo de movimiento de precios...
un ejemplo de nivel para la venta:
Buscando una zona de acumulación de órdenes de compra, este es el lugar donde la mayoría de los participantes creen en el crecimiento de esta zona... ( Las zonas se buscan automáticamente mediante AMO )
1) Una zona de compra
2) el precio no reacciona a la compra y pasa con confianza esta zona (alguien ha vendido a todos los compradores del mercado y está presionando a la baja)
3) Muchos compradores han cerrado sus posiciones vendiendo, reforzando así la tendencia bajista, pero muchos siguen comprando y rezando para que el precio vuelva a su punto de entrada (creo que cada uno se recuerda a sí mismo). De este modo, aparece una zona de venta imaginaria y, en cuanto el precio llega a ella, los compradores cierran agresivamente sus compras fallidas...
Ese es el modelo que se puede entender, explicar y todo encaja con el sentido común...
Y si se acepta este modelo, queda claro por qué los métodos de predicción de la PA no funcionan ni pueden funcionar en principio con los datos del mercado
La calidad del modelo, la calidad del modelo funcionará... El papel de la MO en el modelo es probablemente predecir las zonas de órdenes limitadas...
Estos son algunos ejemplos sobre los datos reales, las zonas se construyen automáticamente
El algoritmo sólo vio los primeros 100 precios
Tal vez alguien esté interesado en mi modelo de movimiento de precios...
un ejemplo de nivel para la venta:
Buscando una zona de acumulación de órdenes de compra, este es el lugar donde la mayoría de los participantes creen en el crecimiento de esta zona... ( Las zonas se buscan automáticamente mediante AMO)
¿Cómo se definen el inicio y el final de la zona: diferentes clases con una anchura determinada o qué?
Me he propuesto aprender python a fondo, es un libro de 1700 páginas, necesito una semana más. Luego vendrán nuevas investigaciones :)
1700 páginas para leerlo y entenderlo, hay que ir al Tíbet y sentarse en las rocas.
es muy valiente, te vas a oscurecer aún más con este libro, tu mujer te echará.
Me he propuesto aprender python a fondo, es un libro de 1700 páginas, necesito una semana más. Más investigaciones por venir :)
título del libro)
título del libro)
"Learning Python" de Mark Lutz 5ª edición, 2 volúmenes.