¿Y si probamos el modus operandi en los mercados de materias primas, donde hay estacionalidad y muchos indicadores que afectan al precio de una materia prima, como el clima, la oferta y la demanda, la congestión del tráfico o las enfermedades? ¿Serían mejores los resultados allí?
Recientemente, alguien aquí en el foro describió que las imágenes de satélite ya se utilizan para rastrear los cultivos en tiempo real, por ejemplo. Se alegó que dicha información es muy cara y queda desfasada en media hora).
¿Qué, tarda media hora en madurar la cosecha? :)
En cualquier caso, aquí estamos hablando de factores cuyo impacto en el precio es más razonable que el mero análisis técnico.
En cualquier caso, estamos hablando de factores cuya influencia en el precio es más válida que el mero análisis técnico.
Ah, estos cuantos ucranianos
En cualquier caso, estamos hablando de factores cuyo impacto en el precio es más válido que el mero análisis técnico.
No. Se dan a conocer al público en general. Y el algoritmo deja de funcionar.
Así que no se trata de ser conocido u oculto, sino de construir un modelo que determine la oferta en el mercado y un modelo que determine la demanda con la ayuda del MO. Es el modelo más fiable que debería dar una ventaja sobre, por ejemplo, un modelo de libro de texto.
Puedo descargar un folleto (nada pequeño) de JP Morgan en inglés (y con traducción automática)) Hay una buena clasificación de datos y diferentes enfoques para trabajar con ellos.