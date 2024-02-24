Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2316
(sofismas )))) Sin conocimiento intermedio, no habrá conocimiento)) En la etapa intermedia, hay todo tipo de cosas, los SB suelen ser como tiempos de cambio))))
lo tengo
sólo que no sé qué botón pulsar para obtener mejores resultados en la clasificación
sólo un ejemplo para la regresión
Tengo que el muestreo por defecto por el gradiente máximo se utiliza (como una nueva característica)
o simplemente está incorporado por defecto y no hay que hacer nadaPor cierto, el catbust es muy duro en cuanto a la reconversión... es muy difícil hacer que se reconvierta. Si el conjunto de datos es una mierda... ...aprenderá mal y no recordará todas las opciones.
Aparentemente estamos en diferentes etapas del proceso) Me interesa el proceso de construcción del modelo de probabilidad inicial - si describe más o menos la realidad entonces cualquier algoritmo más o menos sensato dará resultados en los cálculos posteriores.
Al parecer, no hay muchos que puedan entender cómo un modelo probabilístico adecuado puede describir la realidad. ))) ¿Algún movimiento en los modelos?
A veces dirijo un modelo de juego minoritario. A veces parece un gráfico de ticks.
No parece que haya muchos que puedan entender cómo un modelo probabilístico adecuado puede describir la realidad. ))) ¿Algún movimiento en los modelos?
No veo mucho sentido (práctico) a los modelos de precios globales que lo describen en todos los aspectos y durante todo el tiempo. Me parece que sólo pueden ser útiles los modelos que describen aspectos individuales del precio en marcos temporales separados. Como ejemplo sencillo puedo citar mi artículo sobre los gaps, que examina sólo la desviación máxima del precio hacia el lado opuesto del gap, antes de su cierre (aspecto separado), y respectivamente, sólo en el intervalo de tiempo desde el gap hasta su cierre.
No es que sea una idea nueva) Más bien, sólo se trata de afirmar lo obvio en voz alta.
modelar y analizar sistemas con un gran número de elementos para empezar sólo con las secciones obvias)
Nunca he entendido por qué y con qué se cierra la brecha. Lo acepto como algo evidente).
Mi idea era la siguiente
1) Enseñar a la red neuronal algunas acciones, por ejemplo, adiós/asiento.
2) la red cometerá muchos errores con los nuevos datos
3) Quería agrupar los patrones en las capas de la red para ver si podía distinguir las decisiones erróneas de la red de las correctas observando los patrones que aparecen en la red durante el procesamiento de la señal...
=========
Vladimir, ¿sabes si hay algún paquete en R-ka donde pueda interactuar con los gráficos, por ejemplo, para poder seleccionar un área en un gráfico con el ratón y obtener los parámetros de esta área en el código
No lo he hecho. No puedo ni imaginar cómo se podría hacer.
Se cierra por debajo de la brecha (cuando la brecha es ascendente, por ejemplo). Con qué más puede cerrar)
Si el precio después de la brecha = SB, entonces su cierre ocurrirá con una probabilidad unitaria y con una distribución conocida para la desviación máxima del precio en la otra dirección.
No lo he hecho. No tengo ni idea de cómo hacerlo.
Se puede hacer con la función locator(), ejecutarla con los parámetros adecuados y hacer clic en el gráfico...
Este es un ejemplo de cómo construir una línea de tendencia haciendo clic en un gráfico
He escrito una función que selecciona rectángulos en un gráfico
Podemos enseñar a la neuronku cosas que no sabemos programar, pero podemos dibujarlas y después de obtener los parámetros de los datos dibujados podemos introducirlos en la neuronku como imágenes - es muy chulo, en mi opinión))
O usando locator() podemos seleccionar fácilmente algunos clusters específicos, o ... o ... lo que quieras, sueña con....
Aquí está el código de cómo marcar las partes interesantes de la trama y apperceive por furjashka
El SB está claro. Pero se cierra bastante rápido, a veces incluso es posible obtener beneficios)) aunque puede ocurrir.
