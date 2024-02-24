Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2314
Ha salido el 2º libro de López De Prado, el primero me gustó. El segundo promete ser no menos interesante
¿Cómo lo has conseguido?
¿Cuál es la dimensión de salida?
Al pronosticar la red, saco los estados de los pesos en las capas, las capas como matrices, hago un conjunto de datos de las matrices y lo envío a "youmap". La salida es de 2 dimensiones.redes del paquete "neuralnet"
Ya veo. ¿Cuál es la idea?
Tiene sentido dividir los datos de entrenamiento en partes y utilizar partes no intersectadas al entrenar cada capa de la red neuronal. (idea de Winwector).No lo he probado, pero dicen que es útil.
Buena suerte
Mi idea era la siguiente
1) Entrenar la red neuronal en algunas acciones, que sea bye/seat.
2) la red sobre los nuevos datos cometerá muchos errores
3) Quería agrupar los patrones en las capas de la red para ver si podía distinguir las decisiones erróneas de la red de las correctas observando los patrones que se producen en la red durante el procesamiento de la señal...
Vladimir, ¿sabes si hay algún paquete en R-ka, donde pueda interactuar con los gráficos, por ejemplo, para poder seleccionar un área en un gráfico con el ratón y obtener los parámetros del área seleccionada en el código
Esta es una pequeña cuenta real en BitMEX.
El bot entra en las señales neurales públicas y se cierra por sí mismo, de forma totalmente automática.
Postura máxima no más del 30% de la depo.
Ahora la versión inicial más fácil, sin paradas, a la espera de cuando se agote ))
Una red neuronal está aprendiendo a operar en el mercado real.
y ¿dónde ha ido a parar el enlace de control de cuentas?
Al parecer, el bot elimina los enlaces. A juzgar por la rapidez.
Sé quién es este bot))
Nuevas características del catbusto
la predicción de la incertidumbre es interesante, similar al Active Lerning sobre el que escribí un artículo