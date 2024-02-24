Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 229
Todos los códigos anteriores son remakes de la obra de Reshetov, sobre la que se debatía hace 100500 años si era una NS o una chorrada casera.
prueba de ello es la ausencia casi total de estos Asesores Expertos en el Mercado.
por lo que se puede decir que no hay ejemplos de nc en mcl en el mercado.
Ya veo. Esta tecnología simplemente está ausente en MQL. Sin embargo, esto no es una razón para no creer que se pueda crear.
Y sobre las "bicicletas" suelen decir los perezosos que quieren "todo listo".
te han dicho hace un par de páginas - tienes una idea, tienes que probarla en 5 min (1 día, una semana). y no sabes si tu idea es viable o nace inicialmente muerta. ¿qué opción vas a elegir - usar un paquete ya hecho, que un estudiante puede resolver en 5 min, o escribir una infraestructura completa de nuevo tú mismo? si la segunda opción, entonces es sadomasoquismo, y la gente normal no va contigo))
Gracias, su punto de vista me queda claro. Pero no lo reclames para toda la gente normal.
O te pasas 2 semanas o más intentando hacer algo, o no lo terminas y te arruinas, o no obtienes resultados. Ambas cosas son igual de probables)) Podrías haber utilizado una solución ya hecha.
Si te dieran una tarea difícil y el resultado en forma de beneficio mañana, ni siquiera se te ocurriría escribir algo propio.
Incluso las agencias gubernamentales en los EE.UU. hacen en Joomla y motores similares sitios, y nadie duda en utilizar el trabajo de otras personas y sus egos no se pegan, vamos a ir nuestro propio camino.
Si eres un profesional, valoras tu tiempo, al igual que cualquier otra persona, escribirás chorradas hechas por ti mismo cuando tengas tiempo libre o si no tienes timbre en la bici, por ejemplo.
A todos los que realmente estudian IR.
Por favor, no te metas en discusiones inútiles con gente que no sabe ni quiere saber de este campo de conocimiento. "Pioneros" que declaran: "Muéstrame, demuestra... Y entonces quizá empiece a aprender" en este foro, que está la mar de lleno. Sin la menor idea sobre el tema, con un maximalismo adolescente criticarán y demostrarán su inutilidad. No es posible y no es necesario convencer a la gente en la importancia y utilidad de cualquier conocimiento si no han crecido a ella.
Esta discusión no sólo es inútil, sino también perjudicial. Alimentas sus egos, elevas sus críticas y les animas a hacer más basura. No podemos prohibir los mensajes estúpidos irrelevantes, pero podemos y debemos ignorarlos.
Buena suerte
Hace unos años inicié varios hilos en el cuarto foro en los que publicaba los resultados de los cálculos econométricos. Cuando se abrieron los hilos, la búsqueda de la palabra "econometría" dio cero resultados, pero el tema despertó un indudable interés. Además, resultó que hay varias personas en el foro que utilizan modelos econométricos en la práctica.
Entonces, cada uno de los hilos abiertos con una monotonía aburrida comenzó a desarrollarse en una dirección diferente: siempre había algún grupo de ignorantes cuyo propósito de presencia en la rama no era tratar de aprender algo de forma gratuita, y el objetivo era estrangular la rama con una avalancha de inundaciones que se convertían en trolling. Y defenderse de este tipo de público es extremadamente difícil, porque primero fingen querer aprender algo y con los que quieren aprender formulan preguntas muy razonables. Luego empiezan a rebatir la propia idea, y luego escriben que la econometría es una pseudociencia en general, y siempre acaban con una cosa: esto es un foro sobre MQL. Es imposible explicar nada, porque detrás de ese supuesto culto fanático a la MQL, sólo hay un freelance con pasta fantasma.
Al final, esta misma gente fue la ganadora: el hilo se hizo exorbitantemente grande y los pensamientos que valen la pena se ahogaron en montañas de basura.
Por ello, dejé de abrir sucursales.
La misma suerte corrió esta rama. El patrón de estrangulamiento utilizado en mis ramas también se aplicó aquí.
¿Sigue Burnakov queriendo abrir otra sucursal y volver a ver a algunos de los personajes en ella? .... ya veremos.
El siguiente mecanismo, que me parece ideal, puede ser una protección contra ese público.
A partir de hoy, cualquier miembro del foro tiene derecho a abrir un hilo. A esto sería deseable añadir el derecho a moderar su hilo al autor del mismo. Este derecho puede ser concedido al autor sólo después de su apelación, es decir, debe seguir siendo las oportunidades actuales. Además, el derecho a moderar debería ser proporcionado por los administradores (moderadores) del foro y aplicarse a una rama en particular, es decir, el derecho a moderar una rama debería ser selectivo y aplicarse a una rama en particular y a un autor en particular, y no a todos en fila y no a todos los temas.
Esto permitiría al autor de un hilo formar una apariencia de tratado técnico y científico. Esto permitirá al autor del hilo ver por sí mismo lo que es relevante y lo que no. Por ejemplo, abrimos una rama sobre bosques aleatorios. El autor del hilo, sin ninguna discusión ni justificación, decide por sí mismo: o bien eliminar todo lo que no esté relacionado con los bosques aleatorios, o bien permitir algunos otros modelos.
Pues bien, ¿por qué hay entusiastas individuales que están reescribiendo la bicicleta en la µl?
Por cierto, hace poco alguien pidió un ejemplo sencillo con el NS, y por alguna razón nadie se acordó de la antigua solución de Reshetov. Por cierto, el propio Reshetov, según tengo entendido, no está desarrollando su proyecto en µl en absoluto.
https://www.mql5.com/ru/code/10289
https://www.mql5.com/ru/code/16727
https://www.mql5.com/ru/code/1104
Muchas gracias, es justo lo que el doctor me recetó. ¡Corto y al grano! ¡Todo el modus operandi en 10 líneas! Pantural se alegra, Pantural le da las gracias. ¡Yo hai, kamon!
{
double w1 = x1 - 100;
double w2 = x2 - 100;
double w3 = x3 - 100;
double w4 = x4 - 100;
double a1 = iAC(Symbol(), 0, 0);
double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7);
double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);
double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);
return(w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4);
}
https://www.mql5.com/ru/forum/8265/page2#comment_333746
Y la siguiente pregunta, ¿alguien tiene un código de ejemplo, como este, donde a nivel de un principiante se pueda entender cómo implementar el algoritmo de Back Propagation, o similar, donde la red corrige los parámetros de entrada en función de decisiones anteriores?
No R.