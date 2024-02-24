Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2261

Nuevo comentario
 
Maxim Dmitrievsky:

Los modelos complejos son una gran ventaja, pero se necesitan un par de años de vida para llegar a ellos, que ya se han gastado con éxito

La biodiversidad lo es todo.

[Eliminado]  
fxsaber:

La biodiversidad lo es todo.

Un ejemplo sencillo. Miles de ejecuciones con diferentes parámetros VS un entrenamiento, incluyendo todo el espacio de rasgos. A continuación, la misma visualización y análisis, eliminando lo superfluo.

bueno eso es todo ... como quiera.
[Eliminado]  
fxsaber:

Dudo que cualquier modus operandi sea capaz de hacer una reingeniería de ese tipo de TS: busca las áreas más similares a la actual en el pasado. Y si estadísticamente hay una preponderancia de un mayor movimiento en alguna dirección, ahí es donde señalamos.

Si antes, por simplicidad, la búsqueda de segmentos similares se realiza no sobre la serie de precios, sino sobre una serie de precios transformada, por ejemplo ZigZags o barras se sustituyen por la lógica binaria: arriba(0)/abajo(1). Entonces la tarea de reingeniería para el MO se vuelve bastante compleja.

Me lo perdí... es interesante probar este tipo de cosas en oficios de ejemplo.

hay dos puntos.

  • Cualquier transformación de precios - zigzag, etc. es un enfoque analítico que a MO no le interesa. Puede rellenar cualquier signo en cualquier cantidad, y luego filtrar los no informativos para aligerar el modelo. Todos los zigzags y demás son sólo una representación diferente de los mismos datos.
  • MO generaliza, así que si da ejemplos de dónde operar y dónde no, podría funcionar.
Lo curioso es que crees que has encontrado algún tipo de patrón a través del zigzag. Pero lo más probable es que se trate de algún tipo de dependencia estacional velada que puede describirse de mil y una maneras. Bueno, o uno diferente si se trata de tics.

Puede que incluso resulte que MO rasgue su ST en sus propios datos

Pero no estoy preparado para jugar con los ticks hasta que no actualice mi portátil

 
Maxim Dmitrievsky:

Incluso puede resultar que el Ministerio de Defensa destroce su TC con sus propios datos

No lo dudo. Pero MO no repetirá la CT basándose en la búsqueda de situaciones similares en el pasado.

[Eliminado]  
fxsaber:

No lo dudo. Pero MO no reproducirá la CT basándose en la búsqueda de situaciones similares en el pasado.

¿Por qué es tan único? Si entrenas en la historia, MO sacará las mismas dependencias de otros rasgos

Los gatos y los perros se encuentran por una especie de exceso, pero tienen otros rasgos. Por ejemplo, los gatos tienen bigotes largos

Aprenderán a distinguir por sus bigotes y no por sus orejas... lo que va a cambiar

bueno, es una cosa individual. En teoría, no hay ningún problema.

Ah, bueno, aquí está el ejemplo del boxplot del artículo. Encontré patrones estadísticos como en el caso que describes. Luego entrené a NS en señales aleatorias para operar patrones estacionales y lo hizo mejor. Esto es para entender.

 
Maxim Dmitrievsky:

¿qué lo hace único?

Porque no habrá una caracterización comparativa de la similitud en MO. No se pueden preparar simplemente los datos para la formación, a menos que se sepa de antemano en qué se basa la CT.
[Eliminado]  
fxsaber:
No habrá caracterización de similitudes comparativas en MO. Sencillamente, no hay datos para entrenar tales si no se sabe de antemano en qué se basa la ST.

puede no funcionar. Pero cuando los datos ya están preparados, es decir, hay un patrón, entonces en algún espacio de Hilbert los puntos de las clases (por ejemplo, para comprar y para vender) son bien separables, no puede ser de otra manera. MO recogerá (lo intentará) las características que se ajusten a ellas. Hay cierta magia en esto, porque ni siquiera es tan importante conocer los atributos adecuados como marcar los datos correctamente, para distinguir los gatos de los perros.

Si hay acuerdos con su calendario, puedes comprobarlo.

 
Maxim Dmitrievsky:

Si hay acuerdos con su calendario, puedes comprobarlo.

El ejemplo era hipotético.

[Eliminado]  
fxsaber:

El ejemplo era hipotético.

Hipotéticamente, no hay ningún problema. La"similitud" se sacará a través de otras características porque la serie temporal es la misma. En la práctica, puede haber dificultades, por ejemplo, la curvatura de la mano )

Tiene un conjunto de patrones cercanos que se generalizan bien. Usted generalizó a través de la correlación, el modelo generalizará a través de una ventana deslizante en la historia. Las entidades similares se agruparán y etiquetarán como compra/venta/no comercio.

Los clusters similares dentro del modelo tendrán este aspecto, sólo que en el espacio multidimensional. Cada grupo tiene su propia etiqueta de compra/venta. Es una tarea muy sencilla. Es sólo una generalización.

 
Maxim Dmitrievsky:
Si hay expertos en modelos generativos, podemos probar la opción de agitar la matriz de covarianza del modelo GMM. Es decir, no cambiar la media y la varianza de la serie, sino cambiar la matriz de covarianza del GMM. El resultado debería ser un montón de ejemplos con diferentes propiedades.

¿Qué quieres decir?

sólo agitar la matriz cov. será al azar ....

Hay que saber el objetivo: para qué sirve la sacudida, cuál debe ser el corte final...

1...225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268...3399
Nuevo comentario