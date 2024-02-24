Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2265
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
La misma mierda con el trading emparejado, se busca un buen spread, pero en los oos se agota inmediatamente.
¿qué hacer?
La misma mierda con el trading emparejado buscas un buen spread y en el oos se acaba inmediatamente.
eva y chif, 10 días
ya lo explicaron anteriormente
MO es el mejor ajuste, un probador no puede hacer eso
Chicos, explicad a los nouveau, qué tiene que ver el MoD y el forex, dónde está la conexión.
Ya lo han explicado anteriormente.
El Asesor Experto es el que mejor se adapta, un probador no puede hacerlo.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
Aprendizaje automático en el comercio: teoría, práctica, comercio y más allá
mytarmailS, 2020.12.24 11:08
No sé cómo usar la selección automática de parámetros en el Probador de Estrategias, es un aprendizaje automático primitivo.
eva y chif, 10 días de edad
Y antes de eso se estaba extendiendo. Si construyes un spread en la historia de 7 a 16, después de 16 el spread se extenderá.
Antes de eso, se estaba extendiendo. Si construyes un spread en la historia de 7 a 16, después de 16 el spread se extenderá.
ok
Veamos
Poco a poco sigo experimentando con el entrenamiento de redes neuronales con la función de fitness ....
Se me ocurrió esta forma de describir la función de aptitud, en lugar de enseñar a la red a maximizar el beneficio, intenté enseñar a la red a "maximizar un bonito gráfico de ingresos".
¿qué es "el gráfico de beneficios más atractivo "? se define como el coeficiente de correlación de la línea de crecimiento lineal y el gráfico de beneficios
rastrear 20k
prueba 20k
el criterio - "el más bello gráfico de ingresos " (descrito anteriormente) + doble comisión
la red neuronal está mal entrenada, muy pocas neuronas para una muestra tan grande
pero el criterio describe claramente el modelo mejor por equidad que por ingresos máximos
Antes de eso, se estaba extendiendo. Si construyes un spread en la historia de 7 a 16, después de 16 el spread se extenderá.
Gracias. Has hecho tres posts muy divertidos, ¡de todo corazón!
Especialmente me llegó al alma.
"Y entonces la fantasía concile...
"Oscuridad". La oscuridad. La fábrica".
Tren 20k
prueba 20k
criterio - "el más bello gráfico de ingresos" (descrito anteriormente) + doble comisión
La neurona está mal entrenada, muy pocas neuronas para una muestra tan grande
pero el criterio describe claramente el modelo mejor por la equidad que el beneficio máximo
Propuesta - dividir el trazado de 20k en tres secciones más y
criterio -"gráfico de ingresos máximamente bello" (descrito anteriormente) + doble comisión - para complementarlo + máximo parecido en los tres segmentos
Es decir, no sólo debe ser mejor la media de "bellos" de las tres parcelas, sino que debe minimizarse la diferencia entre el mínimo y el máximo de "bellos" de las tres parcelas.
Tren 20k
prueba 20k
criterio - "el más bello gráfico de ingresos" (descrito anteriormente) + doble comisión
La neurona está mal entrenada, muy pocas neuronas para una muestra tan grande
pero el criterio describe claramente el modelo mejor por la equidad que el beneficio máximo
está bien, ir al mercado con un billón de facturación mensual