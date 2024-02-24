Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2263
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No soy un genio))
Todo está ya inventado... Igual que el GMM, podemos tomar medias y cambiarlas como queramos hasta el resultado, o cambiar la propia serie, o sintetizar un espectro y usarlo para reconstruir la señal, o... o...
has repetido un poco todo lo que he escrito... gracias )
Bueno, has repetido un poco todo lo que escribí... gracias )
Supongo que sí ))
Dime una cosa, ¿tu robot opera con esta idea y ha ganado algo?
Supongo que sí))
Dime una cosa, ¿tu robot opera con esta idea y ha ganado algo?
El 3% antes de Nochevieja... es genial.
Quiero entrenar al mismo, pero quiero que haga la martingala.
es interesante porque resulta en una configuración completamente diferente, diferentes patrones, diferentes puntos de entrada que no funcionan en condiciones normales
Mirando el bitcoin, tal aumento de la emoción y esas cosas.
Pero si se observa la escala logarítmica, es la tendencia habitual.
Una vez intenté hacer la misma escala pero no funcionó, ¿alguien puede decirme cómo hacerlo?
Creo que los robots y AMO serán mejores para "comer" los datos de esta forma
El 3% antes de Nochevieja... es genial.
Sí, ¿cuántos intercambios hiciste antes de Año Nuevo?
Sí, pero ¿cuántas ofertas había antes de Nochevieja?
15, no recuerdo exactamente.
15, no recuerdo exactamente.
Al menos déjale regatear por cien.
Mirando el bitcoin, tal aumento de la emoción y esas cosas.
Pero si se observa la escala logarítmica, es la tendencia habitual.
Una vez intenté hacer la misma escala pero no funcionó, ¿alguien puede decirme cómo hacerlo?
Creo que los robots y el AMO serían más capaces de "consumir" datos de esta forma.
¿Qué es lo que no ha funcionado con la báscula? ¿Para hacer un indicador de precios en la escala logarítmica?
Un 3% antes de Nochevieja. Eso es genial.
quiero entrenar el mismo, pero quiero que sea martingala
es interesante porque produce conjuntos completamente diferentes, patrones diferentes, puntos de entrada diferentes que no funcionan en condiciones normales.
¿El 3% de qué? ¿En el depósito? ¿Del depósito de margen? ¿Del SL máximo?
Si en el depósito, ¿qué porcentaje del depósito se ha negociado?
¿Qué es lo que no ha funcionado con la báscula? ¿Hacer un indicador de precios en la escala logarítmica?
Realmente no lo recuerdo, recuerdo que cambió algo, pero no tanto... Y tienes una imagen completamente diferente