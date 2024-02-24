Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2088
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿y si lo piensas?
Un filtro de paso de banda es un filtro que pasa un rango determinado de frecuencias (ancho de banda)
para hacer tal cosa, primero hay que realizar al menos una transformada de Fourier.
el significado físico del MACD es un delta entre dos promedios de precios, cada uno de ellos orientado en un intervalo de tiempo diferente, y se comparan ahora
¿Oscilador? Así que es una banda.
En la frecuencia vertical, puede haber varios picos en un momento, si hay 5 por ejemplo, se necesitan 4 filtros LF para separarlos unos de otros. Con cada barra, estos picos cambian de frecuencia o desaparecen por completo.
Un modelo FLEXIBLE es aquel que está CONECTADO por reglas simples a partir de uno simple).
La simplicidad no debe acabar con la eficacia del modelo. Por nuestros carneros. Las señales deben incluir la consideración del movimiento unidireccional de los precios y el impacto percibido en el precio de la noticia, independientemente de que el pronóstico se cumpla o no. El simple movimiento de los precios provocado por la noticia no es suficientemente informativo.
La simplicidad no debe acabar con la eficacia del modelo. Por nuestros carneros. Las señales deben tener en cuenta el movimiento unidireccional del precio y el impacto esperado en el precio de la noticia, tanto si se cumple el pronóstico como si no. El mero movimiento del precio causado por la presencia de la noticia no es suficientemente informativo.
Entonces, tal vez los signos deberían basarse en el zigzag: las longitudes de las rodillas y los tiempos de las cimas, por ejemplo. Esto eliminará inmediatamente la dependencia de los inútiles saltos de volatilidad.
Haz Fourier a partir de incrementos, incluso puedes prescindir de SSA.
Explique por qué, por favor, voy a matar toda la información sobre las tendencias y las grandes fluctuaciones
Frecuencia vertical, en un momento puede haber varios picos, si hay 5, por ejemplo, necesitas 4 filtros LF para separarlos unos de otros. Con cada barra estos picos cambian de frecuencia o desaparecen del todo.
Mira este archivo, el precio y los 8 componentes del PCA son casi iguales, me pregunto si en la descomposición de la serie las características también son flotantes como en el precio normal o no
Entonces, tal vez los signos deberían basarse en un zigzag: la longitud de las rodillas y los tiempos máximos, por ejemplo. Esto eliminaría inmediatamente la dependencia de los inútiles picos de volatilidad.
Cuando la noticia se dispara en sentido contrario, sí, pero cuando el impacto es unidireccional tendremos falsos indicios del inicio del zigzag. En la dirección del cambio de velocidad creo que hay que mirar. Promedio del canal de pequeños zigzags. No es posible investigar en un solo paso. Es necesario seleccionar los casos de impacto de los precios y de falta de impacto. También debemos determinar el plazo óptimo para el zigzag.
¿Oscilador? Así que es una banda.
No lo es.
¿Qué tipo de paso de banda es?
Los filtros de paso de banda utilizan la resonancia del ancho de banda deseado
como una red neuronal en la que se fijan los coeficientes y se obtiene la señal deseada.pero es posible filtrar sin ella
Cuando las noticias se disparan en sentido contrario, sí, pero cuando el impacto unidireccional tendremos una salida en falso del zigzag. En la dirección del cambio de velocidad creo que hay que mirar. Promedio del canal de pequeños zigzags. No es posible investigar en un solo paso. Es necesario seleccionar los casos de impacto de los precios y de falta de impacto. Y debemos determinar el marco temporal óptimo para el zigzag.
En cualquier caso, los codirigidos tendrán que alargarse y los contrarios acortarse. Pero en general sí, hay que calcular, es imposible calcularlo mentalmente.
A pesar de que sólo hay cuatro variantes de noticias (L, M, H y sin noticias), teniendo en cuenta que tenemos parejas - tenemos 16=4*4 variantes.
En cualquier caso, los contrarios tendrán que alargarse y los contrarios acortarse. Pero en general sí, hay que contar, no se puede calcular especulativamente.
A pesar de que sólo hay cuatro variantes de noticias (L, M, H y no), teniendo en cuenta que tenemos parejas - tenemos 16=4*4 variantes.
Pares, sí, hay que tomar noticias de ambos países. No entiendo las opciones. ¿Fuerte, mediano, pequeño? Si es así, puede que simplificar sea o no sea. Entonces hay 4 opciones.
Parejas, sí, hay que tomar las noticias de ambos países. No entiendo las opciones de acción. ¿Fuerte, mediano, pequeño? Si es así, tal vez simplificar es o no es. Entonces hay 4 opciones.