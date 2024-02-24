Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2085
Gracias, lo he leído... no entiendo todo, pero eso es culpa mía))
¿Qué no está claro?
No entiendo nada de la respuesta al impulsocómo leer, cómo contar, etc...
Te mostraré una cosa interesante, si puedo reproducirla
Mire, la MA(media móvil) es un filtro simple, para la MA(4) su IM (0,25, 0,25, 0,25, 0,25), para la MA(5) (0,2, 0,2, 0,2, 0,2).
Para la MA(5), tomamos los últimos 5 precios, multiplicamos cada precio por 0,2, lo sumamos y este será el valor de la MA(5) en la última barra.
No lo necesitas ahora, sólo lee la primera parte del artículo y entiende los tipos de filtro.
1) el rango de los periodos de ondulación que hay que enumerar
2) la función de control es el período óptimo para la máquina de ondulación, ¿qué se puede introducir en el período para la máquina de ondulación?
eres un experto como yo máscara ilon.eso es lo que llevamos hablando desde hace 3 páginas, ¡cómo conseguirlo! no existe, cuando lo haga, todo estará ahí
oh, es mucho peor de lo que parecía a primera vista, nerubanto total.
No he llegado a las noticias, así que puedo obtener la serie de precios y compararla con la serie de noticias o analizar la serie de noticias en el probador.
Para empezar, me gustaría asegurarme de que las noticias son suficientemente importantes) Por ejemplo, ¿puedo encontrar una función que determine la presencia o ausencia de noticias importantes en ese día (clasificación binaria) basándose en las cotizaciones del día?
es posiblehttps://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342
el código funcionaba antes sin problemashttps://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236
En primer lugar, me gustaría asegurarme de que las noticias son lo suficientemente importantes)
Si quiere confirmar que la volatilidad se dispara durante los comunicados de prensa (el código lo busca), entonces sí, la razón es que los comunicados de prensa son una especie de ritual que prohíbe la oferta de... ¿la leyenda? los grandes jugadores fuertes retiran sus órdenes durante esta acción, lo que conduce a un pico de valor, la fuente de la leyenda - los recursos de Internet de varios corredores de divisas
si para confirmar que las noticias giran el mercado - lo dudo, entonces sigzag con un gran paso para ayudar, a menudo las tendencias se invirtieron en la noche, cuando no se publicó ninguna noticia importante para todos
La fecha, la hora está ahí, la velocidad y el rango de cambio de precio del par en el marco de tiempo de media hora antes y 3 horas después de la noticia. La noticia se da para el país. El primer archivo se desglosa por países y tipos de noticias. Destaque el país y vea el efecto de cada noticia en el precio. No se me ocurre nada más.
Además hay una previsión del significado de la noticia M L. Se podrá comparar. No sé qué significan los números que aparecen después de las letras de significado.
Es la hora de Nueva York) y hay que tener en cuenta el horario de verano). O bien saltarse el día de la transición.
Bueno... Zircon es divertido... mucho lío, claro, pero esto es lo que conseguí la última vez.
Merece la pena curiosear.
Pero si añades una extensión :D
Al principio no entendí la pregunta. Aquí hay un dilema. Si se toma como condición, los impulsos significativos actúan sobre el precio. Los impulsos pueden ser noticias y acontecimientos del país. Y, por supuesto, no podemos separar la acción simultánea de las noticias y los acontecimientos. Pero el momento de la noticia es cierto. Sin embargo, el momento en que se producen las noticias y los acontecimientos es complicado, tanto en lo que respecta al momento en que el acontecimiento empieza a afectar al precio como a la importancia del mismo.
Observe el cambio de precios en el momento de la noticia. Si no hay un comportamiento predictivo en términos de significación, entonces mira a la FA, la situación del país en el momento de la noticia).