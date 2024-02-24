Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1804
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Así que pregunto - ¿probó el otro lado? Ella no conoce la izquierda también, ¿verdad? - Tú y yo sabemos que la carta va a la derecha, ¡no se lo digas! ))
Lo he probado, no hay diferencia. Pero si la prueba está a la derecha, entonces ya es mucha agua cuando empieza a cotizar. Es mejor rastrear la última fecha, imha, entonces la probabilidad de ganancia es mayor
Es mejor hacer un aprendiz de último dato, imha, entonces la probabilidad de un beneficio es mayor
Sí, está claro.
La cuestión es determinar el tiempo de vida de la ST - si puedes determinarlo, todo está bien - comercia por un tiempo - enséñalo - comercia de nuevo - enséñalo...
No tengo suficientes datos para la prueba, por eso sugiero comprobar tanto la mano derecha como la izquierda, mientras que no tiene sentido mirar profundamente en la historia, la volatilidad cambia todo el tiempo, por lo que sólo un par de años son relevantes, al menos yo uso la genética para las opciones de 1,5 años, forwardtest para 6 meses, a veces para un año, más de un año TS por lo general muestra drawdown pesado, no el que me gustaría
Sí, está claro.
la cuestión es determinar el tiempo de persistencia de la ST - si se puede determinar, entonces todo está bien - negociado su tiempo - enseñado - negociado - enseñado ...
No tengo suficientes datos para la prueba, por eso sugiero comprobar tanto el lado derecho como el izquierdo, mientras que no tiene sentido mirar profundamente en la historia, la volatilidad cambia todo el tiempo, es por eso que sólo un par de años son relevantes, al menos yo uso la genética para las opciones de 1,5 años, la prueba a futuro para 6 meses, a veces para un año, más de un año TS tiene gran drawdown - no el que me gustaría
No hay señales cualitativas, tengo que inventarme una bicicleta. Si consigues 5X de la bandeja entonces es un buen modelo de todos modos.
no hay características de calidad, hay que inventarse una bicicleta. Si el 5X va a ser rechazado por Train, entonces es un buen modelo de todos modos.
ese es el problema, no hay que adivinar el futuro, cuánto tiempo va a tardar, sino planificarlo
En cuanto al crecimiento del depósito, cuanto más lejos del OOS, más probable es que empiece a perder, y si el lote ha aumentado, más probable es que salga a velocidad de cometa ))))
Si miro las señales, vi un gráfico suave con pequeños drawdowns, pero luego veo operaciones, y todo está bien, el TS ha dejado de funcionar, pero el drawdown es mucho mayor que cuando empecé TS.... como si el anti-Martingale triunfara - este tema es viejo ;)
este es el problema, no hay que adivinar el futuro, cuánto durará, sino planificarlo
en cuanto a las observaciones, la principal forma de descargar es depositar el % del depósito cuando éste crece, cuanto más lejos del equilibrio, más probable es que comiencen las pérdidas, y si el lote ha aumentado, más probable es que descarguen a la velocidad de un cometa))
Si miro las señales, veo un gráfico suave con pequeños drawdowns, pero cuando miro las operaciones, todo está bien, el TS ha dejado de funcionar y el drawdown es mucho mayor que cuando empecé con el TS.... como si el anti-Martingale triunfara - era un tema viejo ;)
De todos modos, si tienes alguna idea de lo que se puede atornillar en los chips de kach-ve, puedo comprobar rápidamente )
He probado tanto con incrementos como con regresiones y otras cosas, los resultados son según el casola noticia en el probador nunca se hizo, habría sido divertido jugar con ellos
2 años de COE, formación durante los últimos 5 meses
Para ser exactos, el periodo es de 2 años). Depende mucho de los periodos. Y el modelado para superponer, sin ellos aparentemente en ninguna parte. La cuestión es el periodo mínimo de validez.
(Lo siento, el periodo es de dos años). Depende mucho de los periodos. Y el modelado, pues parece que no podemos prescindir de él. La cuestión es el periodo mínimo de fiabilidad.
En los eurobucks casi todos los rasgos están bien entrenados durante 2-3 años, evidentemente hay un patrón. Con otros instrumentos es peor.
El bot realmente encuentra el patrón, si es que lo hay. Pero no desempeñan un papel especial.
la noticia en el probador no se hizo, sería divertido para jugar con ellos
Noticias aunque sólo sea para analizar un archivo descargado, tiene unos 10 años, creohttps://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773
Pero sí, hace tiempo que quiero buscar rápida y fácilmente las noticias)
Noticias aunque sólo sea para analizar un archivo descargado, tiene unos 10 años, creohttps://www.forexfactory.com/showthread.php?t=549773
Pero sí, durante mucho tiempo quise buscar rápida y fácilmente las noticias)
no quiero molestar, sincronizar con el probador de datos ... Bae :) aunque ... qué demoniosnoticias en el probador es el mejor hav
En Eurobucks casi cualquier chip durante 2-3 años aprende bien, hay claramente un patrón allí. Con otros instrumentos es peor.
También diría que tengo que aprender por el instrumento). Si la matriz cambia durante un periodo más corto que el necesario para el aprendizaje, probablemente se trate de una SB).