Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1803
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
El punto sigue siendo - encontrar la correlación entre las escalas))))
¿Es decir, la correlación del cloze de M15 con el cloze de n minutos anterior, por ejemplo? Podemos volver a muestrear y ver.
Sí, pero creo que hay que mirar tres escalas, senior y junior. Cada hora o 4 veces por hora en el rango de muestreo de M15. La lógica dicta)
Sí, pero creo que hay que mirar tres escalas, senior y junior. Cada hora o cada 4 horas en el rango de muestreo de M15. La lógica dicta)
La correlación será alta, pero ¿hay un alfa? Debería comprobarlo.
Lo pondré en mi RL, me llevará 5 minutos.
Si no tengo un RL puede que tarde más en abrir Metatrader (puede ir un poco lento después de un tiempo de uso).
Bueno, hay algo de eso, no es una mala opción para recoger
2 años de COE, formación durante los últimos 5 meses
2 años de OOS, formación en los últimos 5 meses
ahora a la izquierda de OOS correr 5 meses si la tendencia es la misma... ¡como lo es!
;)
ahora a la izquierda de OOS correr 5 meses, si la tendencia es la misma ... ¡como lo es!
;)
Ya es peor allí, y por eso el período de prueba 2X. Las estadísticas del mercado cambian igualmente, no habrá movimiento perpetuo )
ya es peor allí, por lo que el período de prueba 2X. Las estadísticas del mercado cambian igualmente, no habrá movimiento perpetuo )
así que no es eso (((.
si su modelo pudiera trabajar a la izquierda y a la derecha desde el entrenamiento, sin duda daría con alguna propiedad descubierta en OHLC
pero por lo demás... como todos los demás, entonces la tarea es como yo: determinar que el ST ya no funciona,
no sé lo que es importante y cómo determinar que TS ha comenzado a perder dinero más adelante, es complicado )))
así que no es eso (((.
si su modelo pudiera trabajar tanto a la izquierda como a la derecha desde el entrenamiento, sin duda podría dar con alguna propiedad detectada en OHLC
pero por lo demás... como todos los demás, entonces la tarea es como yo: determinar que el ST ya no funciona,
no sé qué es lo importante y cómo determinar que la ST ha empezado a perder dinero más adelante, es complicado ))))
por lo que será en cualquier dirección ... a la derecha sólo no sé todavía )
es más lógico hacerlo cerca de los últimos datos para romperlos después
Irá por cualquier lado... por la derecha, sólo que aún no lo sabe).
te pregunto - ¿has probado en el otro lado? ¿tampoco sabe en el izquierdo? - (Tú y yo sabemos que el gráfico se mueve hacia la derecha, ¡no se lo digas!)