Valeriy Yastremskiy:

El punto sigue siendo - encontrar la correlación entre las escalas))))

¿Es decir, la correlación de M15 cloze con el cloze anterior de n minutos, por ejemplo? Puede volver a muestrear y ver
 
Maxim Dmitrievsky:
¿Es decir, la correlación del cloze de M15 con el cloze de n minutos anterior, por ejemplo? Podemos volver a muestrear y ver.

Sí, pero creo que hay que mirar tres escalas, senior y junior. Cada hora o 4 veces por hora en el rango de muestreo de M15. La lógica dicta)

Valeriy Yastremskiy:

Sí, pero creo que hay que mirar tres escalas, senior y junior. Cada hora o cada 4 horas en el rango de muestreo de M15. La lógica dicta)

La correlación será alta, pero ¿hay un alfa? Debería comprobarlo.

Lo pondré en mi RL, me llevará 5 minutos.

Si no tengo un RL puede que tarde más en abrir Metatrader (puede ir un poco lento después de un tiempo de uso).

Bueno, hay algo de eso, no es una mala opción para recoger


2 años de COE, formación durante los últimos 5 meses

 
Maxim Dmitrievsky:

2 años de OOS, formación en los últimos 5 meses

ahora a la izquierda de OOS correr 5 meses si la tendencia es la misma... ¡como lo es!

;)

Igor Makanu:

ahora a la izquierda de OOS correr 5 meses, si la tendencia es la misma ... ¡como lo es!

;)

Ya es peor allí, y por eso el período de prueba 2X. Las estadísticas del mercado cambian igualmente, no habrá movimiento perpetuo )

 
Maxim Dmitrievsky:

ya es peor allí, por lo que el período de prueba 2X. Las estadísticas del mercado cambian igualmente, no habrá movimiento perpetuo )

así que no es eso (((.

si su modelo pudiera trabajar a la izquierda y a la derecha desde el entrenamiento, sin duda daría con alguna propiedad descubierta en OHLC

pero por lo demás... como todos los demás, entonces la tarea es como yo: determinar que el ST ya no funciona,

no sé lo que es importante y cómo determinar que TS ha comenzado a perder dinero más adelante, es complicado )))

Igor Makanu:

así que no es eso (((.

si su modelo pudiera trabajar tanto a la izquierda como a la derecha desde el entrenamiento, sin duda podría dar con alguna propiedad detectada en OHLC

pero por lo demás... como todos los demás, entonces la tarea es como yo: determinar que el ST ya no funciona,

no sé qué es lo importante y cómo determinar que la ST ha empezado a perder dinero más adelante, es complicado ))))

por lo que será en cualquier dirección ... a la derecha sólo no sé todavía )

es más lógico hacerlo cerca de los últimos datos para romperlos después

 
Maxim Dmitrievsky:

Irá por cualquier lado... por la derecha, sólo que aún no lo sabe).

te pregunto - ¿has probado en el otro lado? ¿tampoco sabe en el izquierdo? - (Tú y yo sabemos que el gráfico se mueve hacia la derecha, ¡no se lo digas!)

