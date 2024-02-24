Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1799
miró...
el archivo de saldo actual no contiene precios, los precios que me diste antes no coinciden con el tamaño del saldo actual
UPD==============
En realidad si lo piensas, la idea en sí es un fracaso, no debemos analizar y predecir el gráfico de balance, sino los puntos de entrada para el bien/mal
Sí, en efecto, de una manera extraña 52 bares han desaparecido de la historia de OHLCV - Voy a investigarlo.
Este equilibrio necesita agregar las condiciones del mercado, las operaciones más exitosas - hay un crecimiento y las menos exitosas - una disminución. Si se observa un punto de entrada específico, será simplemente un aprendizaje adicional de las condiciones ya existentes (análogo de las hojas).
Se necesita un equilibrio para agregar las condiciones del mercado, aumentando las operaciones más exitosas y disminuyendo las menos exitosas.
Si se trata de un punto de entrada específico, sería simplemente un reaprendizaje de las condiciones ya existentes (análogo a las hojas).
No es del todo correcto. No hay relación/correlación de los parámetros con el crecimiento/descenso. La cuestión es probablemente conectar la subida/bajada con los puntos de entrada/salida/paradas/dirección de la operación.
Por favor, ayúdame a resolver un problema de combinatoria.
Hay N elementos diferentes no repetibles, hay que tomar X elemento(s) de ellos a la vez, siendo el valor de entrada el número de la combinación de todos los elementos posibles.
¿Existe una fórmula o función para esto?
La función de entrada debe obtener un array con elementos, número de elementos en la combinación y número de combinación, y la salida debe ser un array con índices de elementos.
Ayuda, por favor.
No es del todo correcto. No hay relación/correlación de los parámetros con la subida/bajada. Parece tener sentido correlacionar el crecimiento/descenso con los puntos de entrada/salida/paradas/dirección de la operación.
¿De qué parámetros estamos hablando en la correlación?
La compra y la venta pueden tener condiciones diferentes.
Por ahora en ssa, si encuentras algo interesante, puedes probar la predicción. El retardo máximo se establece en los ajustes. Los números 1,2 son números de componentes de 1 a máximo retardo. Los puntos rojos son la fuerza del componente (1 es el más fuerte y en orden descendente). La sección de historia se selecciona con líneas azules. El indicador se reconstruye solo cuando cambia el gráfico, el número de componentes o la línea vertical, y también puede girar la rueda del ratón.
P.D. Curiosamente, los incrementos funcionaron peor aquí.
Tal vez lo siguiente funcioneO puede consultar el apartado "Combinaciones" del libro de texto de Okulov "Programación en Algoritmos"
¿De qué parámetros estamos hablando cuando se trata de la correlación?
Estoy de acuerdo en que puede haber diferentes condiciones para las operaciones de compra y venta.
Parámetros optimizables y zonas de crecimiento de la balanza descendente. La idea no es optimizar, sino sacar características significativas para las zonas de crecimiento de la caída del equilibrio, pero la ciencia dice que es difícil o imposible a través de cualquier característica de BP en la presencia de SB. Es difícil encontrar modelos matemáticos que describan las series con suficiente precisión, y no está claro qué tamaño de PA se necesita.
Las condiciones simétricas me parecen más correctas. La serie también puede invertirse. ))))
Esa fue una bonita foto)))
Era una imagen bonita)))
Era una falsificación, volví a estropear el código.