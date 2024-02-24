Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1742
Bien, ¿y qué hiciste con los racimos?
proporcionar una mirada más cercana
déjame ver la foto del pitón).
acaba de transferir los grupos de ayer al gráfico
Qué es, un montón de señales falsas, deberías apuntar al 95%.
Y tengo ideas de cómo elevar la calidad, pero no sé cómo aplicarlo todo
Tampoco sé cómo funciona el filtro de señales falsas. A juzgar por el gráfico, la ampliación del corredor de precios ayudará en esta zona en particular. Las tendencias serán más cortas, pero habrá menos falsos positivos dentro de la tendencia.
Ahora voy a cambiar a mezclas gaussianas, porque Kamins es débil... y necesito jugar con los lags incrementales (no todos son igual de buenos)
Pero con los nuevos datos es genial... pero tengo que escribir tester y TS para comprobarlo con trades
para mí esto se debe a la corrección de la onda, y desde la teoría de las ondas, la onda correcta decae correctamente, por lo que tenemos una previsión a corto plazo. La curva irregular tiene muchas ondas en su interior, por lo que es imposible hacer previsiones sin dividir las ondas.
Es algo complicado, no se sabe cómo enfocarlo exactamente... es todo muy vago.
Es un poco exagerado hacer las señales o algo así.
La desventaja de la teoría de las ondas es que la cotización comienza a moverse hacia la zona de los grandes ciclos en una tendencia prolongada. Como ejemplo: El ciclo de trabajo actual es 15, donde obtenemos un ciclo completo de oscilaciones durante 15 compases. Comienza la tendencia sin fin y el momento en que el ciclo 15 ya debería haber dado la vuelta, en este punto, el movimiento continuo de la cotización lleva a que el ciclo actual comience a aumentar hasta que la cotización se mueva sin giro en una dirección. Así que este efecto del cambio de ciclo unidireccional (aumento constante del periodo del ciclo o contracción constante) es lo más desagradable de esta teoría. Es decir, las ST construidas sobre ciclos no saben mantenerse en tendencias largas. Sólo el mismo CSSA, aunque uno que contiene una red. Creo que utiliza la regresión con un gran número de núcleos que permite ser flexible para absolutamente cualquier curva que contenga varios ciclos. Así que esta solución particular fue un intento de deshacerse de los efectos de las grandes tendencias, cuando una cotización comienza a saltar hacia un período de ciclo creciente.
Cuando hay un círculo, significa que hay una onda o más y que están sincronizadas. El período de ciclo creciente y decreciente es la aceleración. Pero no se han eliminado los factores externos. La cuestión es que sólo se pueden predecir las ondas dividiéndolas correctamente, lo cual es problemático, o cuando queda una onda. Y Dios no quiera que las fuerzas externas no interfieran. Ocurre, y se puede encontrar.
Creo que un enfoque puramente técnico tiene un perjuicio en sí mismo, sin una conexión o comprensión de lo que está pasando. Hay millones de comerciantes, pero la uniformidad de los factores de sus acciones permite esperar la reducción de los factores suficientemente necesarios para ser tenidos en cuenta. Y si hay hasta mil de ellos, GA e IO tirarán de la tarea))))
La pregunta es cómo contabilizan las agencias de inteligencia la población del país enemigo y la morbilidad del personal, y cómo alimentan esas cifras a la IA. A juzgar por las noticias, hay trabajo y resultados sobre este tema.
En general es posible no conocer la esencia de los factores, sólo hay que separar adecuadamente, o aislar su impacto. Lo que tú y yo, entre otros, estamos haciendo.
No pude resistirme a mirar esto...
Al menos deberías tener un poco de idea de qué se trata, cuáles son las condiciones, por qué se necesita y de qué se trata,https://ru.wikipedia.org/wiki/Фигуры_Лиссажу
Muchas gracias por la información, pero en resumen. ¿Hiciste estas fotos tú mismo o las sacaste, y si es así, cuál fue el resultado de trabajar con OOS?
Lo encontré aquí