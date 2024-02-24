Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1739

Maxim Dmitrievsky:

No, claro que no.

Pues entonces, ¡a por ello!

Sin embargo, no entiendo muy bien por qué funciona, lo he probado, he cogido un blanco y lo he mezclado en el racimo, pero no me ha salido nada bueno

 
Maxim Dmitrievsky:

Qué demonios, o se entienden los algoritmos o se deja todo en Python. Me gustaría utilizar mt5 en un probador para una mayor manipulación

otro ejemplo, una prueba de rastreo y un año


por supuesto, las fotos son geniales, pero no entiendo lo que estás haciendo).

¿Qué combina en qué TF
 
Maxim Dmitrievsky:

Yo también.

muéstrame el gráfico de precios

y debajo habrá un histograma de clústeres

como un indicador.

O pintar el propio gráfico en colores de racimo, sería aún mejor

mytarmailS:

las fotos son geniales, pero no entiendo lo que estás haciendo )

¿Qué está fusionando allí en qué TF

un par de incrementos diferentes, luego pegue los retornos en cada grupo previsto como lo hizo al pegar

 
Maxim Dmitrievsky:

poner enun par de incrementos diferentes, luego pegar los retornos en cada grupo previsto como lo hizo al pegar

Lo intentaré ahora.

¿Qué es la "n" ?




Lo he dividido en 10...

Pero entiendan, no es una predicción, es sólo una declaración de hechos.

mytarmailS:

déjame intentarlo.

¿Qué es?

Lo he dividido en diez...

Pero entiendan, no es una predicción, es sólo una especie de declaración de hechos.

llaves de prueba.

y yo estoy dormido.

 

Es una mierda, quizás tengo algo mal en el código.

mytarmailS:

Esto es una mierda. Tal vez sólo estoy jugando con el código.

3 grupos. Dónde demonios has dividido la nube en 10 partes, habrá un infierno

y pensar en por qué es necesario el 3, en el contexto de los incrementos... ido
 
Maxim Dmitrievsky:

Haz tres racimos. Donde el infierno dividió la nube en 10 partes, habrá infierno

y pensar por qué es necesario el 3, en el contexto de los incrementos ido

Aquí hay 5, prueba la de arriba.

Voy a hacer 3 ahora





mytarmailS:

Aquí hay 5, prueba los de arriba.

Haré tres.

y colorear los clusters en el gráfico, si puedes... es difícil en python

para ver la longitud de los racimos, cómo se alternan, etc.

