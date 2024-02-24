Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1739
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No, claro que no.
Pues entonces, ¡a por ello!
Sin embargo, no entiendo muy bien por qué funciona, lo he probado, he cogido un blanco y lo he mezclado en el racimo, pero no me ha salido nada bueno
Qué demonios, o se entienden los algoritmos o se deja todo en Python. Me gustaría utilizar mt5 en un probador para una mayor manipulación
otro ejemplo, una prueba de rastreo y un año
por supuesto, las fotos son geniales, pero no entiendo lo que estás haciendo).¿Qué combina en qué TF
Yo también.
muéstrame el gráfico de precios
y debajo habrá un histograma de clústeres
como un indicador.
O pintar el propio gráfico en colores de racimo, sería aún mejor
las fotos son geniales, pero no entiendo lo que estás haciendo )¿Qué está fusionando allí en qué TF
un par de incrementos diferentes, luego pegue los retornos en cada grupo previsto como lo hizo al pegar
poner enun par de incrementos diferentes, luego pegar los retornos en cada grupo previsto como lo hizo al pegar
Lo intentaré ahora.
¿Qué es la "n" ?
Lo he dividido en 10...
Pero entiendan, no es una predicción, es sólo una declaración de hechos.
déjame intentarlo.
¿Qué es?
Lo he dividido en diez...
Pero entiendan, no es una predicción, es sólo una especie de declaración de hechos.
llaves de prueba.
y yo estoy dormido.
Es una mierda, quizás tengo algo mal en el código.
Esto es una mierda. Tal vez sólo estoy jugando con el código.
3 grupos. Dónde demonios has dividido la nube en 10 partes, habrá un infiernoy pensar en por qué es necesario el 3, en el contexto de los incrementos... ido
Haz tres racimos. Donde el infierno dividió la nube en 10 partes, habrá infiernoy pensar por qué es necesario el 3, en el contexto de los incrementos ido
Aquí hay 5, prueba la de arriba.
Voy a hacer 3 ahora
Aquí hay 5, prueba los de arriba.
Haré tres.
y colorear los clusters en el gráfico, si puedes... es difícil en python
para ver la longitud de los racimos, cómo se alternan, etc.