Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1740

Maxim Dmitrievsky:

y colorear los clusters en el gráfico después, si puedes... es difícil en Python

para ver la longitud de los racimos, cómo se alternan, etc.

Hice tres.

¿Es lo mismo para ti?

 
Maxim Dmitrievsky:

No, tengo una belleza, te mostré... No sé por qué) algo está mal.

TREN

prueba


muéstrame un fragmento de la muestra, qué retornos tomaste y cómo

mytarmailS:

Muéstrame un fragmento de la muestra de entrenamiento, que devuelve y cómo

tomar los incrementos 5 y 25 para la agrupación

y luego utilizar el acumulado 1. En los Eurobucks por hora. Pruebas y traine por año.

 
Maxim Dmitrievsky:

tomar los incrementos 5 y 25 para la agrupación

y luego construir un acumulado usando incre. 1. En los eurobucks por hora. Prueba y rastreo por año.

Hagámoslo mañana, tengo los ojos llenos

Me siento tonto.
mytarmailS:

Hagámoslo mañana, porque ya se me salen los ojos de la cabeza.

Me siento tonto.

Me siento tonto.

Habrá estrictamente una curva hacia arriba, otra horizontal y otra hacia abajo, no hay otra

es como un caso de prueba

 
Mihail Marchukajtes:

Lo que vemos es que cuanto más estable es el periodo, más redondo es. Así que puedo tomar wavelets por ejemplo y obtener la misma imagen.

Y en general no funciona muy bien. La imagen de abajo muestra buenos periodos (2 y 3), pero no muy suaves y por lo tanto el círculo se dispersa.

Aquí está escrito que cssa es un ssa construido sobre la predicción de la red neural. Eso es lo que escribí antes, el desfase sólo se puede eliminar con la predicción. En el ssa normal es más probable que se duplique el último precio conocido en lugar de la predicción, pero en el cssa se construye la predicción con la ayuda de una red neuronal.
 
Maxim Dmitrievsky:

He estado trabajando en esto durante mucho tiempo, pero he estado trabajando en esto durante mucho tiempo... Lo triste es que siempre estáis prediciendo el pasado y sumando el pasado también, aunque sobre datos nuevos. Por ejemplo, si encuentra un cluster de tendencia alcista, el cluster en sí aparecerá sólo después de que la tendencia haya ocurrido, post factum, el punto rojo es cuando aparece el cluster.

y luego lo pones todo junto y obtienes una bonita imagen de una tendencia alcista.

pero es post factum, ¿sabes?

El clúster dirá "tendencia" cuando la tendencia ya haya ocurrido.

mytarmailS:

Max, es una mierda con esos racimos, menos mal que me fui a la cama, me sentí como un tonto... Lo triste es que siempre estáis prediciendo el pasado y sumando el pasado también, aunque sobre datos nuevos. Por ejemplo, si encuentra un cluster de tendencia alcista, el cluster en sí aparecerá sólo después de que la tendencia haya ocurrido, post factum, el punto rojo es cuando aparece el cluster.

y luego lo pones todo junto y obtienes una bonita imagen de una tendencia alcista.

pero es post factum, ¿sabes?

El clúster dirá "tendencia" cuando la tendencia ya haya ocurrido.

deben ser relativamente largas y rara vez cambian

 
Maxim Dmitrievsky:

deben ser relativamente largas y rara vez cambian

De acuerdo, pero siempre estarás atrasado en el tamaño de la ventana para el clúster

mytarmailS:

De acuerdo, pero siempre estarás atrasado en el tamaño de la ventana para el clúster.

No sé, me da pereza pensar en ello... ¿o debería?

