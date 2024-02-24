Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1740
y colorear los clusters en el gráfico después, si puedes... es difícil en Python
para ver la longitud de los racimos, cómo se alternan, etc.
Hice tres.
¿Es lo mismo para ti?
No, tengo una belleza, te mostré... No sé por qué) algo está mal.
TREN
prueba
muéstrame un fragmento de la muestra, qué retornos tomaste y cómo
tomar los incrementos 5 y 25 para la agrupación
y luego utilizar el acumulado 1. En los Eurobucks por hora. Pruebas y traine por año.
tomar los incrementos 5 y 25 para la agrupación
Hagámoslo mañana, tengo los ojos llenosMe siento tonto.
Habrá estrictamente una curva hacia arriba, otra horizontal y otra hacia abajo, no hay otra
es como un caso de prueba
Lo que vemos es que cuanto más estable es el periodo, más redondo es. Así que puedo tomar wavelets por ejemplo y obtener la misma imagen.
Y en general no funciona muy bien. La imagen de abajo muestra buenos periodos (2 y 3), pero no muy suaves y por lo tanto el círculo se dispersa.
He estado trabajando en esto durante mucho tiempo, pero he estado trabajando en esto durante mucho tiempo... Lo triste es que siempre estáis prediciendo el pasado y sumando el pasado también, aunque sobre datos nuevos. Por ejemplo, si encuentra un cluster de tendencia alcista, el cluster en sí aparecerá sólo después de que la tendencia haya ocurrido, post factum, el punto rojo es cuando aparece el cluster.
y luego lo pones todo junto y obtienes una bonita imagen de una tendencia alcista.
pero es post factum, ¿sabes?
El clúster dirá "tendencia" cuando la tendencia ya haya ocurrido.
deben ser relativamente largas y rara vez cambian
De acuerdo, pero siempre estarás atrasado en el tamaño de la ventana para el clúster
No sé, me da pereza pensar en ello... ¿o debería?