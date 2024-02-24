Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1741
Si lo he entendido bien, ¿puedo intervenir, es el mismo comportamiento del precio encontrado? Si es así, ¿por qué se busca este comportamiento en el objetivo de búsqueda, una tendencia? Debes buscar antes y después. Me parece que aquí es donde está enterrado el problema. Respeto la separación por tiempo y búsqueda ahí, pero no es la respuesta al problema, aunque el beneficio está ahí seguro.
Se trata de una división en una serie de estados condicionales, según unas características determinadas
digamos que los estados - crecimiento, declive, plano
se redacta una estrategia para cada estado. Cuando se cambia de clúster, las estrategias cambian en los nuevos datos
Estoy tratando de intercambiar, ¿importa el tipo de distribución?
¿Es una forma de pronosticar?
Según tengo entendido, ¿una simple regresión de 2 coeficientes es suficiente para predecir?
En mi opinión, se está asomando por algún sitio, no se pueden predecir esos valores atípicos, ¿o era una broma? Es un grial entonces.
Ahora bien, toda la ironía de una estrategia de negociación que se basa en las transformaciones de la frecuencia que tiene lugar cuando obtenemos un círculo perfecto al final de los futuros, allí y cualquier tonto puede construirlo. La última semana se consigue un TS bien trabajado, y al principio casi hay que hacerlo por la mañana y luego también por la tarde. Es un trabajo, bueno si tuviera la oportunidad de correr y buscar estas figuras al menos una vez. Me encantaría.
Para mí se debe a la corrección de la onda, y desde la teoría de las ondas, la onda correcta se desvanece correctamente, por lo que tenemos una previsión a corto plazo. La curva irregular tiene muchas ondas en su interior, por lo que no se puede hacer una previsión sin dividir las ondas.
Básicamente, lo he entendido bien. ¿Puede explicar los atributos? Aumentos (hasta ahora sólo los he visto aquí), velocidades, en cuántas barras, ¿podemos observar el comportamiento del precio en TFs inferiores dentro de las barras de las superiores?
La tarea inversa está más cerca de mí. La estrategia general: los EAs de opciones con reglas de agrupación no suficientemente correctas siempre tendrán zonas de drenaje, cuyo comienzo no pueden detectar con precisión las reglas no suficientemente correctas.
Es más correcto optar por reglas de agrupación, o más bien parámetros, por los que dividimos los estados. Identifique los estados en el historial y observe todos los parámetros que pueden inventarse al principio y al final de un estado estable y defina qué parámetros tienen los mismos cambios, o bien observe los parámetros no uno por uno, sino en pares o en tríos.
aquí están previstas desde la hora anterior, también adelgazadas... es decir, allí también están
en el último artículo busque "Los parámetros de todos los relojes del clúster son bastante cercanos"
para mí esto se debe a la corrección de la onda, y desde la teoría de las ondas, la onda correcta decae correctamente, por lo que tenemos una previsión a corto plazo. La curva errónea tiene muchas ondas en su interior, por lo que no se puede hacer una predicción sin separación de ondas.
En la teoría de las ondas existe el concepto de onda correcta e incorrecta?
Intenté hacer predicciones utilizando el análisis del espectro.
Lo he probado en eurodolyer y quería comparar mis resultados con los del respetado Vladimir Pereorvenok.
Por lo que vi en sus artículos su resultado máximo fue, si no me equivoco, el 76% de predicciones correctas. Yo obtuve el 80-82%, pero quiero mencionar que lo obtuve en la calificación cruzada de la bandeja, no puedo comprobarlo en la prueba porque el objetivo está construido de una manera especial y simplemente no puedo usar ninguna marca en los nuevos datos.
Pero a juzgar por el gráfico, el error está en los mismos rangos.
También quiero señalar que tengo la sospecha de que he conseguido matar el efecto de muerte del modelo después de la formación.
Este es el aspecto del gráfico de predicción a 800 barras OOS después del entrenamiento
relojero eur
No sé si podré sacar algún beneficio de ello, pero es lo que hay.
La onda sinusoidal suele contar)). Y el círculo sale entonces)))
Es un buen gráfico, deberías probarlo).
Hay muchas señales falsas, debería esforzarse por alcanzar el 95%.
Y tengo ideas de cómo mejorar la calidad, pero no sé cómo aplicarlas todas
Lo que vemos es que cuanto más estable es el periodo, más redondo es. Así que puedo tomar las ondículas, por ejemplo, y obtener la misma imagen.
Y en general no funciona muy bien. En la imagen de abajo puedo ver buenos períodos (2 y 3), pero no son muy suaves y hacen que el círculo se deshaga.Aquí dice que cssa es un ssa construido sobre la predicción de la red neural. Eso es lo que escribí antes, el rezago sólo puede ser eliminado por la predicción. En el ssa normal es más probable que se duplique el último precio conocido en lugar de la predicción, pero en el cssa la predicción se construye con la ayuda de una red neuronal.